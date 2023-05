Una autèntica exhibició de potencial. La formació sènior masculina del CN Manresa va iniciar la seva participació al grup B2 de les Fases d’Ascens a la Segona Divisió Nacional sotmetent de forma inapel·lable i per golejada el CDW Túria B (25 a 11). Els jugadors de David Torilo van palesar la seva ambició i determinació ofensiva des de la primera possessió. Quan tot just s’havien consumit 25 segons, una canonada de Martí Puerta es va estavellar al travesser, però el valencià Andrés Guardia va aturar el segon atac dels manresans amb una pena màxima que va transformar Gerard Fernández. El CDW Túria B no trobava la fórmula per aturar l’allau ofensiva dels amfitrions. Arnau León va culminar una ràpida transició ofensiva marcant el 2 a 0 i, tot seguit, Gerard Martínez va posar els fonaments de la golejada materialitzant dos gols més (4 a 0). Quatre segons abans de completar-se el tercer minut del primer quart, Iván Rey va pispar la pilota i va afusellar el porter Javier Lacomba. Malgrat l’avantatge de cinc gols, només després que Aleix Estany fes el 6 a 0, de penal, el CN Manresa va minimitzar la seva voracitat ofensiva.

Els gols de Mauro Sfamurri i Marcos Lacomba van insinuar una reacció dels jugadors dirigits per Vicente Furió que no va fructificar i Lluís Mayol, Roc Serra i Arnau León van situar el 9 a 2 al marcador al final dels primers vuit minuts de joc. La diferència no va ser més àmplia com a conseqüència que els bagencs van estavellar dues rematades més als pals de la porteria del CDW Túria B durant aquest primer parcial. El segon quart va ser el més equilibrat de l’enfrontament (6 a 6). El travesser va repel·lir una gardela d'Arnau Noguera (min 9). Marcos Lacomba va aprofitar l'exclusió de Xavier Pelegrín per marcar el tercer gol del conjunt valencià (9 a 3) i Andrés Guardia va neutralitzar (10 a 4) la rèplica immediata d'Arnau Noguera (min 11). El CN Manresa va assolir els deu gols d’avantatge (15 a 5) quan faltaven 03 minuts i 01 segon per al descans (Oriol Muns (2), Lluís Mayol, Martí Puerta i Xavier Pelegrín), però va encaixar un parcial final de 0 a 3 que va minimitzar la diferència a l’electrònic en arribar-se al descans (15 a 8). Una gran aturada del porter manresà Arnau Fernández, la tercera de la matinal, va impedir que Mauro Sfamurri reduís encara més el marge dels amfitrions. El CDW Túria B va millorar les seves prestacions en defensa a l’inici de la represa i el CN Manresa no va poder generar cap ocasió de gol durant dos minuts i onze segons. Aleshores, la rematada de Lluís Mayol va anar a parar al pal (min 19) i Eduardo Martínez va marcar el 15 a 9 (min 20). Vint-i-quatre segons després, Gerard Fernández va replicar (16 a 9) i va tancar un insòlit parcial de 0 a 4 favorable a la formació valenciana. En el tram final d'aquest acte, Iván Rey va aconseguir un nou màxim avantatge d’onze gols per al CN Manresa (20 a 9) que Joan Orts va reduir a deu al final del tercer quart (20 a 10). L’últim parcial va permetre el CN Manresa tancar el partit amb la màxima diferència aconseguida durant la matinal (14 gols). Un doblet de Roc Serra i les anotacions d'Arnau Noguera, Lluís Mayol i Raúl Ruiz ho van possibilitar (25 a 11). El jove porter Èric Cruz va jugar els darrers 03 minuts i 56 segons i es va lluir en conjurar dues rematades enverinades. Sens dubte, el reeixit epíleg de l'enfrontament ha de determinar la forma com encaren els manresans el decisiu partit de la segona jornada a la pista del Real Canoe B, dissabte vinent, a partir de les 13.30 hores. LA FITXA TÈCNICA. CN MANRESA. Arnau Fernández (p), Gerard Fernández (4 gols), Martí Puerta (1), Roc Serra (3), Lluís Mayol (3), Arnau León (2) i Arnau Noguera (2) -equip inicial-, Raúl Ruiz (1), Oriol Muns (2), Xavier Pelegrín (1), Aleix Estany (3), Iván Rey (3) i Èric Cruz (p). CDW TÚRIA B. Javier Lacomba (p), Guillem Bayarri, Daniel Urrestia, Joan Orts (1 gol), Hugo González, Èrik Soro (1), Marcos Lacomba (5), Eduardo Martínez (1), Andrés Guardia (1), Mauro Sfamurri (2), Víctor Pérez, Rubén Gálvez i Òscar Palau (p). ÀRBITRES. Josep Maria Teulé Barreda i Martí Colet Masegosa. PARCIALS. 9-2, 6-6, 5-2 i 5-1.