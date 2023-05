El temps ha demostrat que els diners no sempre compren la felicitat. Ho ha intentat de totes les maneres Nasser al-Khelaïfi des que va desembarcar al París Saint Germain l’octubre del 2011 amb l’únic objectiu de convertir el club francès en el rei d’Europa. El seu somni es va transformar en obsessió, però ha sigut impossible.

Ara, el PSG viu els pitjors moments del mandat qatarià, amb una sensació de crisi i desintegració que pot acabar molt malament. Els ultres han agafat el protagonisme i exigeixen «netejar el vestidor de jugadors paràsit». En aquesta categoria situen Neymar com emblema, però Messi també està en una diana que ha atrapat, fins i tot, Mbappé.

Galtier, amb les hores comptades

El 8 de març es va consumar un nou fiasco del PSG en la Champions. Ja es preveia un duel dur contra el Bayern, però tot va ser molt més fàcil del que s’esperava per al conjunt alemany, eliminat després pel City a quarts. L’equip de Christophe Galtier, que també té les hores comptades al club, tot just va comparèixer en una eliminatòria que va tornar a demostrar l’ocàs d’un conjunt d’estrelles sense ànima.

Eliminat a vuitens a Europa i fora la Copa de França, només li queda la Ligue 1, un campionat que lidera per davant del Marsella malgrat haver perdut tres dels últims quatre partits a casa. Si no hi ha una catàstrofe, es proclamarà campió sense pena ni glòria.

Seguretat reforçada

Però amb aquest títol no en tindrà prou l’afició d’un club que no aguanta el rendiment de les seves principals figures. Una de les imatges de la setmana, sens dubte, ha sigut la dels ultres del PSG insultant a cor Messi i Neymar. La directiva es va veure obligada a reforçar la seguretat davant el domicili de tots dos, així com a les instal·lacions d’entrenament de l’equip. Verratti, nefast en l’eliminatòria contra el Bayern, és un altre dels més criticats en una entitat en flames.

El viatge no autoritzat de Messi a l’Aràbia Saudita li va comportar una suspensió de dues setmanes, un càstig que la premsa francesa va interpretar clarament com un senyal que anticipa l’adeu de l’astre. És evident que si l’exblaugrana hagués renovat el contracte amb els parisencs no hauria existit aquesta sanció.

Buscant una sortida

‘Le Parisien’ va arribar a publicar que Messi ja no portarà més la samarreta del PSG. «El millor jugador del món hauria merescut una altra sortida», va apuntar el rotatiu. L’argentí va explicar aquest divendres que es va absentar perquè pensava que tenien dia lliure i va demanar disculpes al club i els companys </strong>a través d’un vídeo en les seves xarxes socials.

La cúpula podria propiciar una reconciliació, però el seu futur sembla lluny de París. Aquest dissabte ja es va quedar fora de la llista del partit de diumenge contra el Troyes. Leo Messi, de 35 anys, acaba contracte el 30 de juny i busca una sortida, ja sigui al Barça, a l’Aràbia Saudita o a Miami.

Una plantilla de 900 milions

«Veurem quan torna i què passa. Hi ha un gran desfasament entre el que s’escriu i el que vivim diàriament aquí. No estem passant per un moment agradable, però tenim un objectiu: guanyar la Ligue 1», va proclamar Galtier, que no ha sigut capaç de manejar amb encert una plantilla valorada en prop de 900 milions d’euros.

📸 PSG fans in front of Neymar's house pic.twitter.com/wXgIOBNM6M — ParisienTimes (@parisientimes) 3 de mayo de 2023

El tècnic marsellès va ser el sisè experiment d’Al-Khelaïfi. El xeic va acomiadar Antoine Kombouaré el desembre del 2011 quan anava líder de la Lliga per fitxar Carlo Ancelotti. Després arribarien Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino i Galtier. Cap va aconseguir la Champions. Tuchel va ser qui es va quedar més a prop al perdre la final del 2020 contra el Bayern. Blanc, amb 1.093 dies en el càrrec entre el 2013 i el 2016, va ser el més longeu.

«Ponts d’or als mercenaris»

Fins a 40 milions s’ha gastat el xeic per acomiadar entrenadors, una xifra considerable però irrisòria comparada amb els 1.500 quilos invertits a reforçar la plantilla des que va aterrar fa 12 anys. La inversió més alta van ser els 222 milions pagats per Neymar el 2017. El brasiler, que té contracte fins al 2027 i cobra 46 milions anuals, és ara el jugador més odiat per l’afició.

El Col·lectiu Ultra París va criticar en un manifest la política de fitxatges del club, que ha «bastit ponts d’or als mercenaris, jugadors pagats en excés i estrelles al final de la seva carrera que únicament són venedors de samarretes». L’exblaugrana ha patit 24 lesions des que va aterrar a París. Acumula més de 700 dies de baixa i s’ha perdut 120 partits.

17 porters

Els seguidors més radicals han esclatat contra aquests «paràsits» i han generat un clima irrespirable en un club que ha fracassat en el seu intent de dominar Europa. Amb Messi volent marxar, Neymar assetjat pels ultres i Mbappé amb els eterns dubtes sobre el seu futur, s’acosta un estiu ple de turbulències a París.

La planificació esportiva, liderada per Luis Campos, ha fracassat en totes les línies, no només en atac, on s’han acumulat estrelles sense sentit. També darrere, començant per la porteria, amb 17 porters fitxats des que Al-Khelaïfi va arribar al club. Cap va brillar sota pals, començant per l’últim inquilí, un Donnarumma amb més ombres que llum.