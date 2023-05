Les futbolistes bagenques Núria Mendoza i Paula Fernández jugaran la temporada vinent la Lliga de Campions amb el Llevant, que necessitava en l'antepenúltima jornada de la Lliga F sumar un punt -demà (18 h) fa d'amfitrió del València en el derbi- o bé que avui l'Atlètic de Madrid no aconseguís la victòria. I ha estat aquesta darrera opció, de manera sorprenent, la que ha donat matemàticament la tercera plaça a les jugadores entrenades per José Luis Sánchez Vera. El conjunt matalasser ha rebut aquest migdia el Levante Las Planas, que s'està jugant la permanència, i ha perdut per 0-1, un resultat històric per les de Sant Joan Despí, entre les quals hi ha la defensa Júlia Mora, de Sant Vicenç de Castellet, i la migcampista de Vilanova del Camí Laura Martínez.

¡¡¡𝗦𝗢𝗠𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦!!!



⭐🇪🇺⭐🇪🇺⭐🇪🇺⭐🇪🇺⭐🇪🇺⭐

🇪🇺⭐🇪🇺⭐🇪🇺⭐🇪🇺⭐🇪🇺⭐🇪🇺



¡Un año de ensueño y 💙❤ juntas lo hemos logrado!



¡Enhorabuena 👏🏻 Granotas 🐸!



Ahora ¡a celebrarlo en la gran fiesta del 𝐃𝐞𝐫𝐛𝐢 𝐓𝐞𝐢𝐤𝐚 en el Ciutat!#OrgullGranota pic.twitter.com/squKciNTPZ — Levante UD Femenino (@LUDfemenino) 6 de mayo de 2023 Núria Mendoza, de Monistrol de Montserrat, que juga de defensa central i és titular habitual, va fitxar pel Llevant l'estiu del 2021 procedent de la Reial Societat. I tot just unes setmanes després d'aterrar a València, la bagenca va ser a l'onze inicial en el doble enfrontament amb l'Olímpic de Lió -posterior campió contra el Barça a la final de Torí (3-1)- pertanyent a la fase prèvia de la Lliga de Campions. El Llevant va perdre a casa per 1-2 i va caure també a la ciutat francesa per 2-1, però l'equip d'Àngel Villacampa va oferir una molt bona imatge davant de l'heptacampió continental. Posteriorment, un mal inici a la Lliga Iberdrola va frustrar la possibilitat que en la temporada 21-22 el Llevant assolís plaça europea, un mèrit que van conquerir el campió Barça, el Real Madrid i la Reial Societat. Mendoza estarà vinculada com a mínim fins al 30 de juny del 2025 un cop la jugadora i el club van arribar el febrer passat a un acord per la renovació per dues temporades més. Paula Fernández, filla de Sant Fruitós de Bages i internacional sub-23, juga d'interior per l'esquerre. Després d'una temporada caòtica al Rayo Vallecano, que va culminar amb el descens, la migcampista va ingressar a la plantilla del Llevant l'estiu passat i des del primer moment va tenir la confiança de Sánchez Vera, que sempre la situa en l'onze titular. La temporada del Llevant ha estat espectacular, amb 20 victòries en les 27 jornades disputades a dia d'avui. Fins fa ben poc, va lluitar-li la segona plaça al Real Madrid, una fita que encara és matemàticament possible tot i que no sembla viable, ja que les blanques -que divendres van vèncer 0-2 a Sevilla- haurien de perdre en les dues últimes jornades i les granotes haurien de guanyar els tres partits que els queden, incloent el duel entre ambdós conjunts de la setmana vinent a Valdebebas. El Levante Las Planas agafa aire a Madrid La meritòria campanya del conjunt de Sant Joan Despí ha viscut avui un episodi que podria ser decisiu per aconseguir la permanència. En el minut 45, Núria Garrote ha centrat des de la dreta i Irina Uribe ha pentinat al fons de la porteria superant la mala sortida de la portera local, que avui no era la internacional Lola Gallardo sinó Paula Vizoso. Les catalanes han sabut resistir tota la segona part i han sumat tres punts d'or contra les de Manolo Cano, que es queden sense cap opció de ser a la propera Champions. Mora ha jugat tot el partit i Martínez ha deixat el terreny de joc al minut 62 i en el seu lloc ha entrat Mrabet. El Levante Las Planas ja té 23 punts i resta a l'espera del què facin els seus rivals aquesta jornada. Simultàniament, un d'ells, l'Alabès, no ha pogut passar de l'empat a casa contra el Granadilla (1-1) i acabarà la jornada a la cua de la classificació.