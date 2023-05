Una bona notícia i una altra de dolenta per als interessos del Baxi Manresa en la primera part de la jornada 31 de la Lliga Endesa: victòria del Betis contra el Bilbao per 86-78 i derrota del Granada a la pista de l'Obradoiro (88-83).

Els homes de Pedro Martínez jugaran demà al vespre (20 h) al Nou Congost en un pols marcat tant per les urgències locals com per la celebració dels 25 anys de la lliga del TDK, ja que els jugadors de la plantilla campiona del 98 saludaran des els aficionats a la mitja part.

A hores d'ara, els integrants del Baxi ja saben que acabaran la jornada per davant dels dos equips andalusos. El Betis ja té 9 victòries, les mateixes que els manresans, i el Granada 8. Un triomf contra el València permetria els del Nou Congost marxar de manera gairebé definitiva del Granada i assegurar bona part de la permanència.

Els verd-i-blancs s'han imposat al Bilbao aquesta tarda en un pols igualat fins els darrers minuts, en que el Betis ha agafat avantatge. Tyson Pérez ha signat una gran actuació amb 16 punts i 11 rebots, mentre que Montero ha anotat 17 punts. L'alegria de jugadors i aficionats locals al final dels quaranta minuts ha estat simptomàtica de la importància d'un triomf que apropa el Betis a la salvació.

Per la seva part, el Granada ha caigut a Santiago davant l'Obradoiro per 88-83 en el debut de Joe Thomasson en les files andaluses. L'escorta que l'any passat va destacar al Baxi ha fet 15 punts, ha agafat 4 rebots i ha repartit 4 assistències. Dos altres ex-Manresa com Maye i Renfroe també han sobresortit, amb 16 i 14 punts, respectivament, però el Granada ha perdut i es queda amb victòries.

La combinació de la victòria d'avui del Baxi amb la derrota del Granada el dimarts, en el partit que juga a casa amb el Saragossa, atorgaria la permanència als manresans.