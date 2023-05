Un triomf del Betis i una derrota del Granada van precedir ahir el partit que el Baxi juga aquest diumenge (20 h) contra el València al Nou Congost, un pols marcat tant per la urgència de victòries dels manresans com per la celebració dels 25 anys de la lliga del TDK. Els jugadors de la plantilla campiona del 98 saludaran els aficionats a la mitja part en la culminació d’una jornada durant la qual seran rebuts a l’Ajuntament i en que es muntarà una zona per als aficionats a la cèntrica plaça de Crist Rei.

Els partits contra els equips que disputen l’Eurolliga no han acabat gairebé mai bé aquest curs, va advertir Pedro Martínez en la prèvia del pols amb el València. De fet, només es va poder vèncer el Baskonia al Nou Congost, el passat mes de novembre.

A excepció de la baixa del base nordamericà Frankie Ferrari per un afer personal, que es va conèixer divendres, el tècnic del Baxi té per avui tota la plantilla a la seva disposició. «El Vaulet té un cop a la mà, el Devin un problema petit al bessó, ... coses normals quan portes tants partits, i res que no els permeti jugar», va afegir el tècnic.

El contrincant és un València en posició de play-off i amb l’MVP del mes d’abril a les seves files, el pivot montenegrí Bojan Dubljevic. «Serà un partit molt complicat, davant d’un equip top que té jugadors fantàstics», va comentar Martínez: «al pal baix, Rivero i Dubljevic són difícils de defensar, tenen pivots que tiren de tres, els seus petits són molt verticals». Per a l’entrenador del Baxi, «nosaltres hem de fer un gran partit per tenir opcions, i a casa tenim l’impuls de l’afició», afegint que després de les tres derrotes seguides fora de casa, «tenir el suport dels nostres seguidors és increïble».

El Granada de Thomasson perd

La primera part de la jornada va deparar ahir una mala notícia i una altra de bona per als interessos del Baxi Manresa: victòria del Betis contra el Bilbao (86-78) i derrota del Granada a la pista de l’Obradoiro (88-83).

El Baxi acabarà la jornada per davant dels dos equips andalusos. El Betis té 9 victòries, les mateixes que els manresans, i el Granada 8. Un triomf contra el València permetria els catalans marxar del Granada i assegurar bona part de la permanència.

Els verd-i-blancs es van imposar al Bilbao per 86-78, amb Tyson Pérez signant una gran actuació, amb 16 punts i 11 rebots. L’alegria de jugadors i aficionats locals al final dels quaranta minuts va ser simptomàtica de la importància del triomf.

Per la seva part, el Granada va caure a Santiago davant l’Obradoiro per 88-83 en el debut de Joe Thomasson en les files andaluses. L’escorta que l’any passat va destacar al Baxi va fer 15 punts, va agafar 4 rebots i va repartir 4 assistències. Dos altres ex-Manresa com Maye i Renfroe també van sobresortir, amb 16 i 14 punts, respectivament, però el Granada va perdre i es queda amb 8 victòries.

Celebrar les victòries cada any

Fa 25 anys, va rememorar Martínez, «vaig viure el triomf del TDK tant de prop com es podia sense estar a dins», i des de la coneixença de molts dels protagonistes de l’èxit. «És el més bèstia que he vist jo al bàsquet europeu», va afegir el tècnic: «va ser molt sorprenent, però és que aquell equip jugava molt bé a bàsquet, i jugava molt en equip, tenia jugadors extraordinaris com el Creus». A parer seu, «uns èxits coms els de la Lliga i també la Copa s’haurien de celebrar cada any».