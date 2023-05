El Puig-reig guanyava al Joanenc fins que el temps, amb una forta pluja i calamarsa, ha obligat a suspendre el partit que els enfrontava, tot just al descans (1-0). Ambdós equips s'hauran de citar un altre dia per recuperar la mitja part que queda en un enfrontament clau per l'ascens a Primera Catalana. Després d'esperar mitja hora, l'àrbitre ha decidit donar el partit per suspès de forma definitiva.

Els locals han sortit forts i, ràpidament, han aconseguit el control de la pilota davant d'un Joanenc prudent i sòlid en defensa. Ambdós equips semblaven tenir les seves ocasions per a poder encetar la llauna, però el marcador no es movia. La nombrosa afició local, així com la també destacable delegació visitant, empenyien als seus equips, i no ha sigut fins al minut 41, quan ja començaven a caure gotes, que Martí Soler ha materialitzat l'únic gol del partit amb un autèntic golàs, sense cap mena d'opció pel porter local. Cap dels dos equips ha pogut transformar més ocasions fins al descans i, aleshores, el col·legiat ha indicat que no es reprendria el partit. PUIG-REIG: Figueras, Carreras, Balmes, Fernandez, Montardit, Divins, Soler, Lorenzo, Claret, Asensio i Ferrer JOANENC: Baquero, Moratonas, Serra, Sala, Marsiñach, Morillo, Galván, Alfred, Djitte, Estruch i Prieto GOLS: 1-0 Soler min 41 ÀRBITRE: Adrià Gomez, auxiliat per Ahmed Oulad i Arnau Plancheria. Va amonestar als locals Balmes, Montardit i Asensio i al visitant Prieto