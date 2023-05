El Terra Endins CB Vilatorrada va fer un pas de gegant per a garantir-se una plaça a Copa Catalunya l'any vinent, superant per 72-61 a La Salle. La victòria deixa als santjoanencs en molt bona posició per a assolir l'objectiu de la salvació. Per part seva, els manresans hauran de patir fins al final, i esperar una ensopegada dels seus rivals per a poder sortir de les places de fases de permanència a l'actual màxima categoria del bàsquet català.

El partit va gaudir en tot moment d'una igualtat total, però van ser els visitants qui van colpejar primer. Després d'un primer període amb intercanvis de cistelles i liderat, el joc coral de La Salle va permetre als manresans gaudir d'un petit avantatge de quatre punts al marcador al descans (31-35). Un marge escàs, però rellevant tenint en compte que, fins aleshores, el duel no destacava per la quantitat de punts anotats pels dos conjunts. Una represa fulgurant dels locals va esborrar l'avantatge manresà, destacant l'aportació de Xavier Roqueta, que va firmar 9 punts en els tres primers minuts de període. A més, les errades no forçades manresanes, tant en pèrdues com en tirs lliures fallats, van donar ales als locals que al final del quart dominaven per la mínima (51-50). En un quart període marcat per la compostura amb la qual van jugar els santjoanencs, va acabar de rematar la feina pels locals. Una circumstància que xocava la capacitat ofensiva de La Salle, que més enllà de dos triples, va patir en excés per a anotar en els darrers deu minuts de matx. TERRA ENDINS VILATORRADA: Belmonte 12, Ayala 7, Roqueta 17, Pons 10, Manzanares 8 -cinc inicial- Andreu 11, Kadiri 4, Fernández, Zafra 3 LA SALLE MANRESA: Virós 5, Font 16, Farell 5, Gerard Talarn 8, Deix 7 -cinc inicial- Cuñé 8, Martí Talarn, Noguera 9, Carceller i Bargalló 3 ÀRBITRES: Rodríguez i López PARCIALS: 17-19, 31-35 (descans), 51-40, 72-61