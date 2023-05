"Ho hem tornat a fer... Som de play-off! Seguim fent història". Aquest és el lema que il·lustrava les samarretes commemoratives que han lluït els jugadors del Centre d'Esports Manresa durant la celebració d'una altra inesperada consecució sobre la gespa de l'estadi del Congost, aquest migdia. Un any i sis dies després d'aconseguir el títol de campions del grup 5è de la Tercera Divisió Nacional i l'ascens a la Segona Divisió RFEF, els blanc-i-vermells han protagonitzat una altra fita inèdita i s'han classificat, matemàticament, per jugar la primera eliminatòria de les fases d'ascens a la tercera categoria estatal, la Primera Divisió RFEF. El CE Manresa ha golejat el campió CD Terol (3 a 0) i la combinació d'aquest resultat amb la derrota de l'Atlètic Saguntí al terreny de joc de l'Hèrcules CF (2 a 1), ho ha propiciat.

El CD Terol ha afrontat el partit a la capital del Bages amb rigor i anhel de victòria. No endebades, l'única concessió que ha fet el tècnic Víctor Bravo ha estat donar la titularitat a l'habitual porter suplent dels aragonesos, Rubén Cebollada. El campió ha assumit la possessió de la pilota i la iniciativa ofensiva des del tercer minut de joc i el porter manresà Òscar Pulido s'ha hagut de lluir per aturar la rematada rasa del golejador Guille Andrés armada des de l'interior de l'àrea de gol (min 3). Guille Andrés ha rematat de cap per sobre el travesser, a boca de canó, arran del posterior servei de cantonada (min 5).

Els manresans han equilibrat el duel a partir del minut 13. Així doncs, en una segona fase del primer període, s'han succeït les accions combinatives trenades per una i altra formació. Una assistència de Pau Darbra ha habilitat Joel Priego per esbotzar la defensa visitant com a interior per la dreta. La seva rematada creuada ha sortit arran del pal dret de la porteria del CD Terol (min 23). Els blanc-i-vermells oferien minut rere minut millors prestacions, tot i que un servei en profunditat ha permès a Guille Andrés encarar en solitari Òscar Pulido. La seva rematada amb el peu esquerre ha estat deficient (min 35). Un minut i dos segons després, el CE Manresa ha adquirit avantatge a l'electrònic. Joel Priego ha protagonitzat una magnífica jugada per l'esquerra de la defensa visitant i la seva passada ha habilitat Jaume Pascual per batre Rubén Cebollada amb una canonada inapel·lable (1 a 0). Abans del descans, els blanc-i-vermells han ampliat la diferència. Àlex Iglesias (min 42) ha armat una gardela indeturable des de la frontal de l'àrea de penal (2 a 0).

Durant els primers trenta minuts del segon període el CE Manresa ha dominat completament el seu oponent liderat per un Joel Priego estel·lar. Rubén Cebollada ha impedit que el destre interior marqués el 3 a 0 (min 50) i l'enverinat xut de Pau Darbra s'ha perdut mig metre per sobre del travesser de la porteria visitant (min 74). Malgrat tot, la perseverança ofensiva dels amfitrions ha tingut la millor rúbrica possible. Després d'haver generat dues ocasions de gol i nou accions de perill, una assistència de Javi López ha permès Joel Priego encarar en solitari Rubén Cebollada i establir el marcador definitiu amb un precís xut ras i creuat (min 78). En confirmar-se la derrota de l'Atlètic Saguntí a Alacant, un esclat festiu s'ha produït a l'estadi del Congost.