Jordi Singla, Joan Creus, Paco Vázquez, Roman Montañez, Jesús Lázaro, Derrick Alston i Brian Sallier s'han retrobat aquest migdia a l'Ajuntament de Manresa en l'acte institucional de commemoració dels 25 anys de la Lliga ACB que va guanyar el TDK la temporada 97-98. Quique Moraga s'incorporarà al grup aquesta tarda, mentre que Pere Capdevila i Lisard González no hi han pogut assistir per qüestions personals. L'onzè integrant d'aquella plantilla que entrenava Luis Casimiro -actual tècnic del Betis- és Herb Jones, que va morir el desembre del 2021 a causa d'un càncer.

A la trobada, a la que tampoc hi ha pogut ser l'entrenador, immers en la batalla per la permanència a la Lliga Endesa, hi ha assistit també l'ex-president executiu i posterior alcalde, Valentí Junyent, així com bona part de l'staff tècnic: Xavier Rodríguez, segon entrenador; Fernando Peñarrubia, delegat; Jordi Freixanet, scouting; Alfons Mascaró, fisioterapeuta; Joan Ramon Tarragó, preparador físic; i el doctor Ramon Serra. Directius d'aquella època, ex-presidents i la corporació municipal també han pres part en un acte que tindrà continuïtat avui a la tarda (18 h) amb la 'fan zone', que s'ha traslladat al Complex del Congost per l'amenaça de pluja, i l'homenatge de l'afició a la mitja part del partit entre el Baxi Manresa i el València Basket, que començarà a les 20 h. (En breu, ampliació)