Les jugadores del Manresa CBF van segellar amb victòria el darrer matx de la fase regular per 53-38 davant del Samà Vilanova. Les manresanes han aprofitat aquests darrers partits en què ja no es jugaven res per a recuperar totes les integrants de l'equip tocades o amb molèsties, i estar al 100% per afrontar la final a quatre que es jugarà al Nou Congost el cap de setmana vinent.

El matx va començar amb unes locals superiors, en ritme i encert. Les manresanes, motivades per a convertir-se en el millor equip defensiu de la fase regular, van firmar un diferencial 16-7 que marcava el to del duel. Al segon període, les vilanovines es van entonar, però el treball seriós de les locals va propiciar un final plàcid i sota control. MANRESA CBF: Sira Beltran 3, Ortiz 6, Sall 8, Soteras, Gener 12 -cinc inicial- Junyent 3, Garcia, Núria Beltran, Caro 2, Gras 2, Martí 8 i Barghout 9 SAMÀ VILANOVA: Palacios 1, Creixell 5, Pérez 5, Torres 2, Garcia 4 -cinc inicial- Mateos, Miró 8, Hernández 2, Megías 2, Bartlett, Rodríguez 2 i Font 7 ÀRBITRES: Casas i Piñol PARCIALS: 16-7, 25-18 (descans), 40-25, 53-38