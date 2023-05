El Nou Bàsquet Olesa va firmar la dinovena victòria de la temporada en superar per 43-55 el Club Natació Terrassa. Els del Baix Llobregat nord van aconseguir sumar una nova victòria en un feu complicat, sobretot tenint en compte les necessitats de victòria locals.

El duel va començar molt de cara pels olesans, que no van concedir cap facilitat als egarencs, i ràpidament van obtenir un ampli avantatge que els permetia especular. Tot i que els visitants eren conscients que els percentatges d'encert local estaven sent pèssims, i que quan aquests augmentessin els podrien causar algun ensurt. A partir d'aleshores, els visitants van gestionar la seva renda, superant les previsibles envestides locals per a posar-se per davant i intentar no complicar-se la vida per a evitar el descens directe.