Estación i Sallent estaven disputant un grandíssim derbi, però la forta pluja va obligar a suspendre el partit quan el marcador assenyalava el 3-3. A vint minuts pel final, el terreny de joc i les condicions climàtiques eren impracticables i, després d'esperar, el col·legiat ha intentar reprendre el partit, però, menys d'un minut després, l'ha suspès definitivament.

I això que el partit havia començat de la millor manera possible: igualat, intens i amb molts gols, per l'alegria dels centenars d'espectadors que s'havien apropat al municipal de Sallent. Els primers a marcar van ser els visitants, el Sallent, amb un gol en pròpia d'un defensor de l'Estación. Cap dels dos equips ha afluixat, però l'Estación ha empatat el gol inicial un quart d'hora després, mitjançant Simón. L'alegria dels locals ha durat poc, ja que Piñot ha fet el 1-2 tres minuts després, però, al cap de poques jugades, el col·legiat ha assenyalat un penal a favor de l'Estación que ha materialitzat Domínguez per empatar el matx.

Quan tot semblava que s'arribaria al descans amb l'empat a dos, Erik Romero ha avançat, per tercer cop, als sallentins. A la segona meitat, just abans de suspendre el partit, Seriols ha empatat per tercera vegada el matx per a l'Estación. Queden vint minuts, pendents de jugar, trascendentals per la permanència d'ambdós equips a Tercera.