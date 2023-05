La formació juvenil A del Covisa Manresa FS va golejar sense pal·liatius, diumenge, al pavelló del Pujolet, el cuer de la Divisió d’Honor Juvenil Catalana, l’AJ Pla de Llobregat de l’Hospitalet (12 a 1) i va assolir, matemàticament, quan encara falten tres jornades per al final de la competició, el títol de campió de lliga i l’ascens a la Divisió d’Honor Juvenil Nacional. No endebades, els blanc-i-vermells encapçalen la classificació amb 58 punts en 23 partits jugats (divuit victòries, quatre empats i una única derrota), seguits pel Maristes Montserrat (Lleida) i el CFS La Unión Santa Coloma, ambdós conjunts amb 47 punts. A més, l’equip entrenat per Xavier Mañosa és el màxim golejador de la categoria (139 gols a favor) i el menys golejat (56 gols en contra).

Aquest curs esportiu, ha estat el primer en què el juvenil A del Manresa FS no ha militat a la màxima categoria estatal des de la seva creació, el 2002. La plantilla que ha possibilitat la tornada a l’elit la configuren els porters Oriol Blasco (Sant Vicenç de Castellet), Quim Moyà (Puigcerdà) i Iván Silva (Esparreguera); els tanques Oriol Jo (Manresa), David Mellado (Sant Vicenç de Castellet) i Pol Romero (Aiguafreda); i els ales Roc Franch (Castellar del Vallès), Ernest Oruña (Manresa), Aleix Pérez (Sant Vicenç de Castellet), Arnau Pujols (Folgueroles), Jordi Rodríguez (El Pont de Vilomara i Rocafort) i Roger Vilaseca (Manresa). Aquest exercici, a la Divisió d’Honor Juvenil Nacional hi militen dues formacions de l’àmbit informatiu de Regió7: el Futsal Vicentí CE i el Sala 5 Martorell. Quan falta una jornada per a la conclusió del campionat, el conjunt dirigit per Alejandro de Pedro i Albert Brunat ocupa una meritòria quarta posició a la classificació (54 punts). Els martorellencs són novens, a hores d’ara (41 punts). D’altra banda, el juvenil B del Covisa Manresa FS lidera el grup 3r de la Primera Divisió Juvenil i, a més de guanyar la lliga, podria accedir als play-offs d’ascens a la Divisió d’Honor Catalana. A més, només tres punts separen l’aleví A de la consecució del campionat a la Divisió d’Honor Aleví, la màxima categoria catalana, així com de segellar la classificació per prendre part al campionat d’Espanya.