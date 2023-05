La formació júnior A de l’Igualada HC va aconseguir, ahir, el campionat de Catalunya d’aquesta categoria en superar el Barça a la tanda de faltes directes de la gran final de la competició (3 a 4).

El duel va ser trepidant i l’arlequinat Eloi Cervera va empatar i va forçar la pròrroga sobre la botzina (1 a 1). El marcador no es va modificar durant aquest període addicional i el guanyador es va dirimir en una emocionant tanda de faltes directes. Biel Llanes va transformar el servei definitiu.

Tal com es preveia, ambdues formacions van palesar la seva competitivitat i van protagonitzar un partit vibrant. Els igualadins van assumir la iniciativa durant la primera meitat de l’enfrontament i van estar a punt d’inaugurar el marcador més d’una vegada. El Barça també va tenir dues oportunitats per adquirir avantatge, però Ferran Busquets es va lluir i ambdós equips es van retirar als vestidors amb l’empat a zero inicial.

El Barça va marcar quan tot just s’havien consumit 41 segons de la represa. Gaby Cairo Jr. va desviar a gol un xut de Jan Curtiellas. El porter Xavier Bosch va impedir als jugadors de Raúl Castillo sentenciar el guanyador de l’enfrontament. Biel Llanes va replicar amb tres grans jugades individuals. La darrera la va culminar amb un gol que els àrbitres van anul·lar en considerar que la bola li havia rebotat a les cames. Només faltaven 01 minut i 43 segons per al final. Tot seguit, Biel Llanes va ser amonestat amb targeta blava per haver comès una hipotètica falta sobre Joan Gangonells. Xavier Bosch va aturar la falta directa executada pel capità blaugrana Joan Ruano.

Quan només faltavem quatre segons per al final, Eloi Cervera va superar el marcatge de Jan Curtiellas, va carregar la pala i, literalment sobre la botzina, va rematar a una de les creuetes de la porteria del Barça i va forçar la pròrroga. La prudència de blaugrana i arlequinats durant els cinc minuts de temps addicional va abocar el duel a la tanda de faltes directes. El porter del Barça va impedir que Eloi Cervera materialitzés la segona falta directa favorable als igualadins i Xavier Bosch va neutralitzar el servei del blaugrana Guillem Belarde.

Els dos darrers llançadors van encarar el porter de l’oponent amb empat a tres a l’electrònic. Ferran Busquets va aturar amb la guarda esquerra el xut directe de Joan Ruano i Biel Llanes va batre el porter blaugrana amb una inapel·lable rematada rasa (3 a 4).