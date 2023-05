Sergio Busquets ja té decidit no continuar al FC Barcelona la temporada vinent, segons ha avançat aquest dimarts el diari Marca. El jugador hauria comunicat de forma interna al club que marxarà una vegada acabi el contracte actual, que acaba el proper 30 de juny.

Sport, diari del mateix grup editorial de Regió7, afirma que Busquets té sobre la taula una oferta de renovació molt a la baixa del Barça, mentre que també ha rebut propostes molt importants d'Aràbia Saudita. El de Badia del Vallès també volia esperar Messi per vincular el seu futur junts, si bé tot apunta que s'haurà de decantar abans i que la possible tornada de Leo a Barcelona encara està molt verda. Les darreres setmanes s'ha plantejat tota mena d'escenaris i queda per decidir per quin es decantarà.