El Volei Manresa femení es manté líder i imbatut en la fase de permanència de Primera Catalana després de superar el Virolai, sisè classificat dels vuit del grup, per 3 sets a 2. Va caldre, per tant, arribar al desempat per desempallegar-se d'un adversari que va anar igualant cada diferència de les locals (25-22, 22-25, 25-13, 21-25 i 15-7) en un partit de dues hores i mitja en què va debutar amb encert, com a central, la juvenil Nadia Power.

Així, el Vòlei Manresa va tibar de caràcter per guanyar el primer parcial per només tres punts de diferència, però va errar en els moments decisius en el segon, que va perdre pel mateix resultat. En el tercer, el conjunt local va treure el seu millor joc, però la limitació de la plantilla va fer impossible mantenir el ritme en el quart, que ja va començar malament, amb un 0-6 en contra. En el desempat, les bagenques van tornar a prémer l'accelerador i ara hauran d'afrontar tres partits en dues setmanes i amb el dipòsit en reserva per assolir l'objectiu.