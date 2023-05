L’Etihad Stadium decidirà quin dels dos contendents de la considerada final avançada de la Lliga de Campions disputaran la final d’Istanbul. L’empat a un d’ahir al Bernabéu pot semblar, sobre el paper, un bon resultat per al Manchester City de Pep Guardiola, però el fet que ja no existeixi el valor doble dels gols a fora de casa deixa en res aquest avantatge. Els anglesos van jugar ahir els noranta minuts amb els mateixos onze homes, una circumstància que ja va practicar el tècnic santpedorenc al camp del Leipzig, en un duel que van dominar a l’inici però del qual el Madrid no en va sortir malparat del tot.

El conjunt inicial del City, va omplir el centre del camp i això va propiciar un domini total durant els primers vint minuts, amb avisos de De Bruyne i Rodri i bones intervencions de Courtois. Però els blancs van anar sortint de la cova de mica en mica i, en una transició, es van avançar. Va ser mitjançant Vinícius, que va avançar amb la bola controlada i va etzibar un fort tret que no va poder aturar Ederson. En la segona part, el domini anglès ja no era tan important i semblava que el Madrid tenia controlat el seu rival, però en l’equador del període, Camavinga va perdre una pilota en la sortida, des del lateral esquerre. Rodrygo no hi va poder arribar i, després d’una ràpida circulació, l’esfèrica va desembocar en Gündogan, que la va cedir enrere perquè De Bruyne deixés anar un altre xut duríssim, aquest ras, per superar el seu compatriota a la porteria del conjunt local. En els darrers minuts, el Madrid va mostrar cansament però hauria pogut guanyar amb una rematada de Benzema que va aturar Ederson. L’empat no dona cap favorit, i encara menys veient l’equilibri de forces.