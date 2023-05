Malgrat la solvència defensiva mostrada per una tenaç i perseverant Fundació UE Vic B, el CF Castellterçol va sotmetre, a la represa, el conjunt vigatà (2 a 0) i va segellar la segona posició final al grup 6è de la Segona Divisió Catalana Femenina. El subcampionat de lliga és la millor classificació signada per la formació sènior femenina del club castellterçolenc des de la seva constitució. No endebades, aquest exercici, el conjunt del Moianès ha sumat una vintena de triomfs i només ha cedit quatre derrotes. Catorze d'aquestes victòries han estat per golejada. Per tant, podem concloure que només la mala ratxa de tres ensopegades consecutives encaixades durant les primeres jornades de la competició, ha impedit a les jugadores entrenades per Isidor Nuevo competir per arrabassar el títol i l'ascens de categoria a la Fundació UE Olot.

El CF Castellterçol va encarar el matx contra la Fundació UE Vic B amb la seva estructura d'equip característica (3-4-3) i amb una inequívoca vocació ofensiva. Així doncs, les amfitriones van assumir des dels primers minuts de l'enfrontament la possessió de la pilota, però l'entramat defensiu ideat pel tècnic de la formació vigatana, Matías Carrillo, va dificultar la generació de jugades d'atac realment perilloses a les castellterçolenques. La Fundació UE Vic B, que només comptava amb deu jugadores de camp per afrontar la totalitat de la confrontació, es va parapetar a la seva parcel·la defensiva i va optar per sotmetre a tres asfixiants marcatges individuals a les jugadores de l'oponent més creatives (les migcentres Mònica Bacter i Aina Pratdesaba), així com a la davantera de referència del CF Castellterçol, Júlia Catot. Aquesta decisió tàctica va permetre el conjunt vigatà impossibilitar la generació d'accions ofensives per l'interior a la formació amfitriona i va propiciar que el primer període es caracteritzés pel predomini de la igualtat. Els constants embats ofensius de les jugadores d'Isidor Nuevo derivaven en accions de perill, però no en clares ocasions de gol. En contraposició, la portera local Desirée Fernández es va haver de lluir per impedir que una davantera visitant donés avantatge al seu equip en un contracop aparentment mortífer.

L'entrenador del CF Castellterçol va fer una substitució durant el descans. Maria Fargas es va incorporar al joc per actuar com a carrilera per la dreta; la central Carla Masiques es va situar com a mig centre i Anna Maria Rojas es va reubicar com a central. Alhora, l'altra mig centre castellterçolenca, Mònica Bacter, va avançar la seva posició. La presència de Carla Masiques a la línia de migcampistes va facilitar al conjunt del Moianès equilibrar el domini del joc aeri que exercien les vigatanes i la nova posició al terreny de joc de Mònica Bacter va incidir en la millora de la fluïdesa ofensiva de la formació amfitriona. En aquest context, el CF Castellterçol va prémer l'accelerador en atac i Nora Rosales va culminar una incursió per la banda esquerra amb una passada envers Mònica Bacter, situada prop de la frontal de l'àrea de penal de la Fundació UE Vic B. La mig centre va cercar la posició més adient per rematar i va batre la portera visitant amb un col·locat xut ras i creuat (min 56). Tot i el marcador advers, el conjunt vigatàva mantenir una actitud competitiva encomiable i Desirée Fernández va haver de resoldre un altra mà a mà amb una davantera de la Fundació UE Vic B. Quan faltaven nou minuts per al final del temps reglamentari, un servei de cantonada favorable a les locals va permetre Júlia Catot sentenciar el guanyador de l'enfrontament. Les centrals visitants no van poder refusar la pilota amb el cap i la davantera va establir el marcador definitiu amb una inapel·lable rematada a boca de canó armada des del segon pal (2 a 0).

Atès que el CF Esplais de Castelló d'Empúries no va presentar prou jugadores per tal que es pogués disputar el partit al terreny de joc de la UE l'Estartit i que la Fundació UE Olot va sotmetre l'OAR Vic per golejada (4 a 1), les primeres posicions del grup 6è queden de la següent manera en finalitzar el campionat: 1r Fundació UE Olot (69 punts), 2n CF Castellterçol (60) i 3r UE l'Estartit (58).

D'altra banda, les tres davanteres titulars del CF Castellterçol figuren en el Top-10 de golejadores del grup. L'extrem dreta Jana Nuevo ha estat la segona màxima golejadora de la lliga en materialitzar 30 gols en 23 partits jugats. Només la davantera de la Fundació UE Olot Núria Soler ha estat més efectiva (34 gols en 21 partits). Rere Jana Nuevo, la tercera posició a la taula de les golejadores més mortíferes del campionat ha correspost a l'extrem esquerra castellterçolenca Nora Rosales (29 gols en 24 partits). Per últim, la davantera de referència Júlia Catot ha marcat 25 gols en els 19 partits jugats amb el CF Castellterçol i ha estat la sisena màxima golejadora del grup 6è de la Segona Divisió Catalana Femenina.

El FC Pirineus Starc Hotel guanya al Principat d'Andorra i segella el subcampionat

El setè triomf consecutiu va permetre el FC Pirineus Starc Hotel ratificar la segona posició final al grup 2n de la Segona Divisió Catalana Femenina. El conjunt representatiu de la capital de l'Alt Urgell es va imposar al terreny de joc de l'ENFAF Andorra B (2 a 3) i tanca la lliga amb un reeixit balanç de dinou victòries, dos empats i tres derrotes. Les golejadores Queralt Llompart i Beatriz de Oleza van concretar el triomf de les urgellenques. La davantera va avançar el FC Pirineus Starc Hotel a l'electrònic (min 31). L'avantatge visitant es va mantenir fins que Clàudia Plaja va signar el gol de l'empat durant els primers seixanta segons de la represa (1 a 1). Tres minuts després, la carrilera esquerrana Queralt Llompart va marcar el segon gol visitant, però l'andorrana Cristina González va replicar immediatament (2 a 2). La segona anotació de Beatriz de Oleza (min 66) va atorgar la victòria al FC Pirineus Starc Hotel.

El partit que havia d'enfrontar el líder UD Can Trias i la UE Calaf no es va disputar per la incompareixença del conjunt de l'Alta Segarra. Per tant, quan el Comitè de Competició doni el triomf a les vallesanes (3 a 0), la classificació ratificarà que la UD Can Trias s'ha proclamat campiona de lliga i ha assolit l'ascens de categoria amb 61 punts i que el subcampionat correspon al FC Pirineus Starc Hotel (59 punts).

El FC Pirinaica sotmet el cuer i certifica una històrica quarta posició final

Setzè triomf per ratificar la millor classificació de la formació sènior femenina del FC Pirinaica des de la seva constitució. Les manresanes van golejar al Municipal de Mion Puigberenguer el cuer CD Badia (6 a 1) i van confimar el seu merescut quart lloc. La victòria aconseguida pel Jàbac i Terrassa en el duel que va enfrontar les egarenques amb l'Olímpic Can Fatjó (3 a 0) va impedir a les jugadores entrenades per Denis Prado i Laura Tejado arrabassar la tercera posició final a la formació de la cocapital del Vallès Occidental. La davantera francesa Amandine Virginie Simone Gillet (min 07) i Sara Pons (min 17) van fonamentar el triomf de les manresanes, malgrat Soukania El Kandoussi (min 27) va minimitzar el desavantatge de les vallesanes abans del descans (2 a 1). A la represa, les anotacions de Núria Castaño (min 46), Júlia Cebrià (min 57), Marina Vilardell (min 64) i, altra vegada, Sara Pons (min 90) van propiciar la golejada. Tal com assenyalàvem, el tercer lloc final correspon al Jàbac i Terrassa (53 punts) i la quarta posició al FC Pirinaica (52).

El FC Montmajor goleja el CBF Montcada i assoleix el cinquè lloc

La combinació de la derrota a Terrassa de l'Olímpic Can Fatjó, de la incomperaixença de la UE Calaf al feu de la UD Can Trias i de la contundent golejada signada pel FC Montmajor al terreny de joc del CBF Montcada (0 a 7) van determinar que la cinquena posició final del grup correspongui a l'equip dirigit per Marc Canturri i Anna Mosoll. Les berguedanes ja gaudien d'un ampli avantatge al descans (0 a 3) gràcies al gol de Maria Montanyà (min 10) i al doblet de Martina Vilà (minuts 33 i 37). A la represa, Judit Bruch (min 56) i Carla Ballarà (min 62) van corroborar l'ambició de les montmajorenques i el doblet d'Anna Vilaredes (minuts 87 i 90) va atorgar al FC Montmajor la golejada més àmplia que ha assolit aquest exercici. Així doncs, el conjunt berguedà tanca la lliga en el cinquè lloc (38 punts), seguit per l'Olímpic Can Fatjó (37) i la UE Calaf (36).

La competició encara no ha acabat per al CE Moià i el CE Navàs. La tempesta que es va desfermar a la capital del Moianès, diumenge a la tarda, va obligar a suspendre el partit a l'inici de la represa (min 53) quan el marcador reflectia un sòlid avantatge del conjunt bagenc (0 a 2). El duel es reprendrà el proper diumenge, a partir de les 16 hores.

Per últim, assenyalar que les jugadores del FC Pirineus Starc Hotel Queralt Llompart (30 gols en 21 partits jugats) i Beatriz de Oleza (26 gols en el mateix número d'enfrontaments disputats), així com la davantera de la UE Calaf Clàudia Roig (25 gols en 21 partits) configuren el podi de màximes golejadores del grup 2n de la Segona Divisió Catalana Femenina. La jugadora del FC Montmajor Martina Vilà ha materialitzat 21 gols en els 24 duels del campionat en els quals ha pres part.

El Club Esportiu Berga venç el Club Gimnàstic de Manresa a la Primera Divisió Catalana Femenina

Victòria del Club Esportiu Berga en el partit de màxima rivalitat intercomarcal que va enfrontar el conjunt blanc-i-vermell amb el Club Gimnàstic de Manresa en partit corresponent a la 29a jornada del grup 2n de la Primera Divisió Catalana Femenina. Les jugadores entrenades per Pau Gallardo van posar el punt final a una ratxa de dues derrotes consecutives i van sotmetre la formació escapulada (3 a 2).

La intensitat inicial de les berguedanes va sorprendre el seu oponent i Talia Soto va avançar les amfitriones a l'electrònic quan encara no s'havia consumit el primer minut de joc. Després, però, el CE Berga no va poder ampliar el seu avantatge fins els primers minuts de la represa. El trenta-uè gol a la lliga de la golejadora Ona Rodríguez (min 52) semblava sentenciar el guanyador de l'enfrontament (2 a 0). Inesperadament, el pitjor dels escenaris va propiciar la reacció de les escapulades i les anotacions de Zoé Torras (min 60) i Carla Mercadal (min 72) van reequilibrar el marcador (2 a 2). Quan faltaven tres minuts per al final del temps reglamentari, la cinquena màxima golejadora del grup, Ona Rodríguez, va materialitzar el seu 32è gol en 28 partits i va certificar el triomf de les blanc-i-vermelles (3 a 2). El resultat permet el CE Berga enfilar-se fins a la vuitena posició a la taula classificatòria (38 punts). En contraposició, el Club Gimnàstic de Manresa es consolida a la zona de descens. Les manresanes ocupen el dissetè lloc amb només 21 punts.

Per la seva banda, el CF Solsona va cedir una transcendent derrota al seu estadi contra la formació que ocupa la desena posició a la classificació, la Fundació UE Vic (0 a 2). Les anotacions de les vigatanes Clàudia Garolera (min 15) i Laia Bargalló (min 50) van propiciar la divuitena ensopegada de les solsonines a la lliga. A més, la Fundació Terrassa B va signar taules al seu terreny de joc amb l'ENFAF Andorra (3 a 3). Per tant, s'amplia en un punt el marge entre el quinzè classificat, el conjunt egarenc, la primera formació que eludiria el descens de categoria, i el setzè, el CF Solsona (30 punts per 25), quan només resten cinc jornades per a la conclusió de la competició.

Segona victòria a domicili d'un CF Martorell que revitalitza les seves possibilitats d'assolir la permanència

Pel que fa al grup 1r, el CF Martorell va trencar una ratxa de cinc jornades sense conèixer la victòria i es va imposar amb solvència al feu de la Fundació CE Júpiter (1 a 3). Martina Closas (min 06) va donar un avantatge a les blanc-i-vermelles que Aroney González, de penal, va ampliar a la represa (min 60). Gemma Meseguer va reduir el marge (1 a 2) en el tram final de l'enfrontament, però dos minuts després, Núria Bonastre va ratificar el cinquè triomf a la lliga de les martorellenques.

Les inclemències meteorològiques van impossibilitar que el partit que disputaven al Municipal de la Sort el Club Esportiu Òdena i la UE Sants finalitzés. El matx es va supendre quan el marcador reflectia un ampli avantatge visitant (1 a 4). Nerea González (min 26) va replicar el gol de la barcelonina Noelia Guardeño (min 5), però les anotacions d'Ángela Cantarero (min 35) i Mar López (minuts 42 i 68) van sentenciar pràcticament l'enfrontament abans de la seva suspensió. A hores d'ara, el conjunt anoienc ocupa la quinzena posició a la taula classificatòria (21 punts). Les tres formacions immerses a la zona de descens són l'AE Sant Vicenç (21), el CF Martorell (20) i la barcelonina UD Parc (11).