Quatre jugadors del Covisa Manresa i tres del FS Olesa van formar part de les seleccions catalanes masculina i femenina que es van proclamar campiones d'Espanya de formacions autonòmiques en el campionat que va tenir lloc a San Pedro del Pinatar (Múrcia).

D'aquesta manera, com a representants del conjunt manresà hi havia Eric Lopezosa, Marçal Gómez i Pau Jiménez en els nois i Maria Gonfaus en les noies. Pel que fa als olesans, van estar representats per Adrián Moreno i Mohamed Islam el Gharbi en la competició masculina i per Salma Villanueva en la femenina.

En la primera, Catalunya va guanyar en la final Madrid per 4-3 amb un gol, el primer del partit, d'Adrián Moreno. Abans, l'equip havia fet una molt bona fase prèvia i havia derrotat Andalusia en les semifinals per 2-1, amb dos gols més de Moreno, el segon a un minut per al final.

En la segona de les competicions, Catalunya va derrotar Andalusia per 2-1 després d'haver vençut Castella-la Manxa per 0-3 en les semifinals. Per la banda del Covisa, amplia a set el nombre de campions d'Espanya de la temporada, si afegim els tres campions infantils, Morros, Torrecilla i Houdane, de fa unes setmanes.