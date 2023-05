«Només sé que en Laporta ho intentarà, ho farà i Leo també». Així de contundent s’ha mostrat Pep Guardiola, l’entrenador del Manchester City, sobre el possible retorn de l’astre argentí al Camp Nou després de dos anys frustrants al Paris SG. «Ell i la seva família rebran l’amor i la gratitud que tota la gent del Barcelona els donarà per tot el que ha donat a aquest club», ha assegurat el tècnic bagenc en una entrevista concedida a ESPN.

#Video "Despedirse como se merece": Guardiola y la posible vuelta de Messi a Barcelona. ¿Qué pasará? https://t.co/LviYfNcSg6 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) 10 de mayo de 2023

«Tinc dos seients al Camp Nou i espero poder acomiadar-lo com es mereix», ha comentat l’entrenador del City, convençut que la seva època al Barça, la millor de la història del club (2008-2012), hauria sigut utòpica sense la presència de Messi. «No parlo de números, parlo d’incidència, de bellesa, d’estètica, d’efectivitat... de tot».

«Acomiadar bé les persones»

Guardiola ha reconegut que no s’imaginava la sortida de l’astre argentí al Paris SG. «La seva sortida va ser una cosa molt ràpida, per una situació difícil, econòmica, per mil raons que no podia entrar i que saben els que són allà i jo no sé», ha indicat l’entrenador del Manchester City, indicant que Messi va fer el Barça «molt més gran» i per això es mereix acabar amb tota mena de luxes. «Cal acomiadar bé les persones».