El Manresa Rugby Club masculí es troba a una sola passa de la final de la Copa Catalana, tot i que serà complicat d'arribar-hi. A les semifinals hi ha tres equips més de Divisió d'Honor B estatal un dels quals és el Gòtics, l'adversari del conjunt bagenc en aquesta penúltima ronda.

Tot perquè els blanc-i-vermells es van imposar a domicili al Mataró/Badalona per 20-34, un resultat que suposa haver assolit l'objectiu de posar el colofó a una temporada molt meritòria, en què van arribar als quarts de final dels play-offs de Primera Catalana, amb derrota davant del posterior campió. La falta d'efectius d'aquest tram de curs, però, s'està notant de valent.

Contra el Mataró/Badalona, el Manresa RC no va arribar a quinze elements per jugar i va haver d'actuar una estona amb 13 per una expulsió temporal. De tota manera, Marc Pujol va avançar els seus al minut 5 en un inici de carrusel, amb un 7-5, una marca de Jordi Simó i un avantatge local de 17-15 al descans després d'un altre assaig, ara d'Adrián Calderón.

A la represa, nova marca, ara d'Ibon Bessaï, amb transformació de Simó que posava una renda que ja creixia als cinc punts (17-22). El segon assaig de Marc Pujol, aquest amb transformació, posava un 20-29 tranquil·litzador que va créixer després d'una altra jugada d'Adrián Calderón.

L'equip que entrena el mateix Jordi Simó va formar amb Alexis Debotte, Guillermo Sánchez, Daniel Pérez, Benjamin Tricoire, Adrián Calderón, Marc Casas, Xavier Sánchez, Yvon Bessaï, Jordi Simó, Ludovic Rodríguez, Marc Fernández, Rubén Cubo, Marc Pujol i Hugo Cros. A part del Manresa RC i el Gòtics, els altres dos equips que encara continuen en el torneig són els potents FC Barcelona i L'Hospitalet.