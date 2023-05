L'Spar Girona ha anunciat aquest dijous la no continuïtat del tècnic de la Seu d'Urgell Bernat Canut a la banqueta de l'equip, a la qual ha estat la darrera temporada. Immediatament després, ha donat a conèixer el nom de la seva substituta, que serà la que fins ara era la seva tècnic ajudant, Laura Antoja, que també té passat al Sedis. Antoja va jugar al conjunt urgellenc entre els anys 2001 i 2004.

La directora esportiva gironina, Laia Palau, ha explicat en la presentació d'Antoja, que Canut "és una gran persona, amb un molt bon caràcter. Però el tram final ha marcat la nostra decisió. Hem decidit que volíem canviar perquè teníem nous objectius. Ell tenia clar que el que ha passat durant la temporada li podia passar factura i ja sabem que els entrenadors són els que paguen els plats trencats".

El detonant principal per a Canut ha estat haver quedat eliminat a quarts de final de la Lliga Femenina a mans del Barça CBS de manera sorprenent, després d'un any marcat per les lesions a la plantilla i també a la caiguda en els quarts de final de la Copa de la Reina. Tal com va anunciar Regió7 dies enrere, el futur de Canut podria ser a l'estranger al costat de la fins ara jugadora del Cadí Georgina Bahí.