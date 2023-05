La Unió Ciclista Mig Món, l'Ajuntament i la Federació Catalana de Ciclisme organitzen aquest diumenge la setena edició de la popular cursa Vila de Súria. Arrencarà a dos quarts de deu del matí i l'arribada es preveu al centre del poble al voltant de la una del migdia. Està reservada per a categories elit i sub-23.

La prova és la sisena del calendari de Grans Clàssiques, Trofeu Joan Casadevall. Enguany té un recorregut de 139 quilòmetres i un desnivell de 2060 metres. La sortida serà en direcció a les Vilaredes i cap a Balsareny. Després es pujarà l'alt del Cornet i s'anirà cap a Sant Feliu Sasserra, Gaià i tornada cap a Súria, a la qual s'entrarà mínimament per girar cap a la carretera de Castelladral, pas per Viver, Navàs, i novament travessa de Balsareny per encarar les Vilaredes per última vegada i encarar definitivament la línia de meta.

En la classificació del trofeu Casadevall, Egor Igoshev és el líder, amb 325 punts després d'haver fet tres de les cinc primeres proves. Segon és Ilia Shchegolkov, amb 283 i tercer, Ivan Smirnov, amb 245. El santfruitosenc Guillem Muñoz és vintè, amb 60 punts del Gran Premi d'Òdena.