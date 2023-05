Caldrà llevar-se ben d'hora, ben d'hora per fer camí cap amunt. El Manresa CBF es juga pràcticament tota la temporada en quaranta minuts en un horari tan intempestiu com dos quarts d'onze del matí en primera semifinal de la Copa Catalunya femenina de bàsquet, que té el Nou Congost com a escenari. Les jugadores de Gerard Barbé, que han finalitzat segones la lliga regular, reben l'equip més en forma de la categoria, el CEEB Tordera Unigirona, amb una plaça per a les fases d'ascens a Lliga Femenina 2 (la tercera categoria del bàsquet estatal) en joc.. Després del duel de les bagenques, a les 12.30, jugarà el líder indiscutible de la competició, el Càmping Bianya Roser, contra el WeColors Premià. Els guanyadors dels dos partits, a part de disputar-se el títol diumenge a les 18.10, en partit retransmès per La Xarxa, podran seguir aspirant a pujar. Els altres dos jugaran diumenge a les quatre un partit de consolació sense cap premi addicional.

El Manresa va aconseguir guanyar al Tordera els dos partits de la fase regular, tot i que van tenir la seva història. El de la primera jornada va ser impugnat i es va haver de repetir de tal manera que va coincidir en el mateix cap de setmana que el de la segona volta. El dissabte 28 de gener, les manresanes vencien a fora per 56-64, amb 17 punts de Paula Gili i, ni 24 hores més tard, tornaven a guanyar, ara al Nou Congost, per 48-40, amb 12 punts de Jana Garcia. Ara, però, el moment de tots dos és diferent. Cal un tempteig baix L'entrenador del Manresa CBF, Gerard Barbé, no dubta a afirmar que "serà un partit molt dur perquè el rival arriba en una gran forma i fent un bon joc. És el que està millor quant a resultats i confiança, amb nou victòries seguides". Per a ell, una de les claus serà "portar el partit cap a la defensa. La nostra és la millor de la categoria i elles tenen el segon millor atac. Juguen molt bé a la contra i busquen molt l'esquena. Hem d'evitar un joc de camp obert i impedir que facin cistelles fàcils. En canvi, en els cinc contra cinc en defensa podem ser millors que elles. En un partit embogit, de molts punts, segurament elles seran millors". Per poder aconseguir aquesta intensitat, Barbé compta amb totes les jugadores, inclosa precisament una Gili que es va perdre dos partits recentment, però que ja va tornar a la pista la setmana passada. A més, el fet que el Manresa ja obtingués la classificació amb setmanes d'antel·lació "ens ha permès dosificar les jugadores i que aquestes no arribessin massa carregades muscularment" al duel d'avui. Un altre dels factors a tenir en compte serà l'horari. "No estem acostumades a jugar els dissabtes al matí, però tampoc no ho estan cap dels altres tres equips, no és excusa. Els tres rivals hauran passat la nit a Manresa i en aquestes categories les concentracions no són habituals. Nosaltres haurem pogut descansar a casa. Tot compta". Impedir l'ansietat Un dels factors a tenir en compte és el de la pista. El Manresa juga a casa, però cal impedir que un element positiu es giri en comte. Barbé admet que "hem parlat de l'ansietat i hauríem d'aconseguir que aquesta pressió es converteixi en ambició i motivació. Cal girar la truita per aconseguir que les coses surtin bé". Tindran el suport de molta gent ja que "la il·lusió al club és màxima. Ha fet un esforç molt gran per portar la final a quatre a Manresa i tots els equips inferiors ens vindran animar perquè dissabte sigui una festa del bàsquet". I és que el primer partit és el més important. Que ser a la final comporti jugar les fases, que es disputaran l'última completa de maig en una seu encara per determinar, suposa "que el partit important és el primer. El segon dona un títol i un prestigi, però els quatre equips, tant és com ho haguem fet, ens ho juguem tot en un sol dia".