El vilanoví Jordi Mier va acceptar substituir Carles Marín a la banqueta de l'Igualada Femení Grupo Guzmán d'hoquei patins quan la situació era delicada, el febrer. L'equip estava en una mala dinàmica i, fins i tot després d'arribar ell, va arribar a ser cuer en una lliga en què baixaven tres equips. Però la marxa es va revertir de mica en mica i l'equip va arribar a l'última jornada, a la pista del Voltregà, amb possibilitats de salvar-se. El seu triomf (3-4) i les derrotes del Cerdanyola a Las Rozas (4-2) i del Bigues contra el Liceo (1-3) va fer descendir aquests dos equips i va propiciar la permanència. Aquest dijous, el club ha anunciat la renovació de Mier per a una temporada més.

Com es troba, després d’un final tan èpic?

Massa èpic (riu). Des que vaig arribar la sort no havia acompanyat. Quan perdíem no ens afavorien els resultats i quan guanyàvem, els altres també ho feien. En l’últim partit, fins l’últim minut no vaig voler saber els altres resultats i aquest cop ha anat bé.

O sigui, que no tenien cap informació?

A la banqueta, ningú no ho sabia. Faltava un minut i mig quan va venir un dels delegats per si ho volia saber i llavors vaig dir que sí perquè estàvem amb nou faltes, al llindar de l’abisme, i no fos cas que arrisquéssim més del compte i algú posés un estic on no tocava.

Un cop refredades les emocions, què en pensa de la trajectòria de l’equip des que el va agafar, el febrer, fins ara?

Les noies van necessitar un període de trànsit perquè teníem un problema més mental que no pas esportiu. Ens va suposar un mes i després van començar a entrenar amb un nivell tan alt que encara no s’ha reflectit als partits. La situació no acompanyava. L’evolució ha estat molt bona. No és un equip per quedar dels quatre primers, però sí per ser competitiu. Estic orgullós d'haver-les ajudat a treure el millor d’elles.

Per què va acceptar l’oferta, en una situació tan complicada de l’equip?

No tenia ni present, ni previst aquest repte perquè estava en la coordinació del Vendrell i em volia agafar un any sabàtic per temes particulars. La meva primera resposta a la trucada del Jordi [Besa, el president] va ser que no, però vaig començar a veure els partits i em vaig enganxar a repassar la seva trajectòria. Era un objectiu molt difícil i potser era un canvi que es feia tard. No sé per què vaig dir que sí, però em vaig il·lusionar al màxim i la sort és que ha funcionat.

Quin era el problema més important que hi havia?

Quan vaig arribar havien plegat dues sèniors [Marina Monge i Paula Molina]. Es notava a la rotació. Venien de fer una bona temporada l’any anterior, estaven tranquil·les i, de cop, es troben en aquesta situació. Ja no vaig contemplar les dues baixes i vaig començar a treballar amb jugadores del filial de cara al futur. De fet, algunes han tingut molta participació en el tram final.

Hi havia, per tant, la possibilitat clara de baixar i es començava a treballar per al futur a la categoria que fos?

Segurament vam ser l’equip més tranquil en l’última jornada perquè la possibilitat de baixar i treballar amb una base amb talent ja estava parlada. Potser per això vam afrontar el partit amb calma. Tenim un bloc quatre o cinc jugadores de la base molt interessant .L’OK Lliga és competitiva i pujar-les a totes de cop seria un suïcidi, però si el nivell en els entrenaments és bo, la meva idea és anar consolidant un grup jove a Igualada.

Tornant al calendari, aquest era molt complicat. Considerava vital guanyar els partits que calia guanyar, contra els rivals més del seu nivell, tot i que van competir amb els grans?

El primer partit va ser a Las Rozas i als tres minuts vaig veure que teníem molta feina. El procés inicial va durar un mes, però com més jornades passen, menys marge tens. Els partits de Bigues, Sant Cugat, Mataró, Cerdanyola i Voltregà els teníem marcats i en tots aquests hem puntuat, tot i dos empats. El moment clau va ser que vam poder anar recuperant punts quan estàvem a set de la salvació. A més, en defensa vam estar més sòlides i vam passar de rebre set o vuit gols per partit a dos o tres. Això permet puntuar a un equip que no té la virtut d’anotar molt.

Un altre moment amb la sort de cara va ser el gol a l’últim minut contra el Bigues en la penúltima jornada que permetia empatar. Era com un senyal?

Sí, però també és cert que quan el Bigues ens fa el 2-3 estàvem jugant millor nosaltres. L’empat va ser just. Marcar faltant mig minut llavors va semblar poc, però la prudència de no haver anat a guanyar en aquests 30 segons i conservar l’empat potser ens ha donat la salvació.

S’ha confirmat la seva renovació. Com es preveu el futur immediat?

No m’he volgut involucrar gaire fins ara en decidir qui seguia i no. La directiva ha dut fins ara la iniciativa perquè el meu pacte només era fins a final de temporada. A partir d’ara estem confeccionant la plantilla. Jo tinc coses a dir, però no tota la paraula perquè la junta també ha buscat algun recanvi. Quan les coses anaven malament hi havia noies que no volien continuar i ara sembla que sí. Jo valoro l’esforç d’aquests mesos i ells dels de tota la temporada. No puc saber coses de quan no hi era. Ara cal sentit comú i criteri conjunt. Amb el president no hi ha cap problema en aquest sentit.

Cal continuïtat o molts canvis?

Les noies han demostrat que tenen potencial i poden competir a la categoria sense relaxar-se. Algunes s’han guanyat la continuïtat però cal analitzar la temporada sencera. A totes els poso un deu per l’actitud i el sacrifici, però ara cal arribar a acords. Si alguna no segueix, no serà perquè no n’estigui content.

Vostè treballava amb la base del Vendrell. Pensa que es pot confiar en la de l’Igualada, a mitjà o curt termini?

Tinc clar que poden tenir la seva oportunitat i la tindran, però no els regalaré res perquè les places d’OK Lliga estan clares. No es poden buscar resultats immediats. Quan jo estava a Vilanova pujava una jugadora cada any perquè s’hi confirmessin i aquí serà una història similar. En l’últim tram ha tingut més participació la Gina [Balcells], però hi ha tres o quatre jugadores que ho fan molt bé i les vull tenir en compte. La competició sana entre elles ajudarà l’equip a evolucionar.