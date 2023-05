El vigent i doble campió de la Champions de la FIBA de bàsquet, el Lenovo Tenerife, ha hagut de cedir el seu tron en les semifinals de la Final Four que es disputa aquest cap de setmana a Màlaga. Els canaris han perdut per 68-69 en un partit que no s'ha decidit fins l'última jugada, quan el base uruguaià Bruno Fitipaldo ha errat un triple que ha tirat tot sol i que no ha tocat el cèrcol. Els hebreus, amb una gran quantitat d'aficionats a les graderies, com va passar l'any passat a Bilbao amb el Hapoel Holon, jugaran la final contra el guanyador de la semifinal entre l'amfitrió, l'Unicaja, i el Telekom Bonn.

El partit ha estat complicat per a un Lenovo que ha vist com el Hapoel arribava a tenir quinze punts de diferència en el tercer quart (37-52) gràcies a la direcció i als punts de l'exbase del Betis Khadeen Carrington, que ha acabat amb 19. Però el Canàries ha reaccionat de la mà del seu duet habitual, Marcelinho, autor de 18 punts, i Shermadini, que n'ha fet 18, i ha capgirat el resultat. Amb 67-63 a l'últim minut semblava tenir el partit controlat, però l'ex del Manresa Siim-Sander Vene ha anotat un triple amb falta de Doornekamp i tir lliure addicional que ha empatat el partit. Llavors, Shermadini ha errat un tir lliure i Carrington ha fet una gran cistella davant de Huertas amb 21 segons per jugar. En l'última acció, el Lenovo no ha trobat cap posició per tirar de dos, i el triple de Fitipaldo ha fet aigua. El Lenovo era el vigent campió del torneig després de guanyar la final de l'any passat contra el Baxi per 87-98 a Bilbao. Havia guanyat l'edició de la temporada 2016-17, la primera del torneig, en vèncer el Banvit turc a La Laguna per 63-59. També havia jugat una altra final, la de la temporada 2018-19, en què va perdre la final d'Anvers contra la Virtus de Bolonya per 73-61. Serà la primera final del Hapoel Jerusalem, que fins ara només té un torneig europeu a les vitrines, la Copa ULEB 2003-2004, després de derrotar el Reial Madrid per 83-72 en una final disputada a Charleroi. LENOVO TENERIFE: Huertas 20, Salin 3, Cook 1, Doornekamp 6, Guerra 7 -cinc inicial- Fitipaldo 5, Shermadini 18, Abromaitis 4, Bolmaro 3, Jaime Fernández 1 i Sastre HAPOEL JERUSALEM: Smith 2, Randolph 12, Cornelius, Mejeris 1, Hankins 6 -cinc inicial- Carrington 19, Vene 15, Blayzer 2, Brown 11 i Segev 1 ÀRBITRES: Mazzoni (ITA), Zurapovic (BOS) i Kozlovskis (LAT) PARCIALS: 18-15, 30-34 (descans), 42-52 i 68-69