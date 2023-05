L'Igualada Rigat ha estat a punt de donar la gran sorpresa, i encara més de la manera com s'hauria produït, i guanyar a la pista del Deportivo Liceo en el primer partit del play-off dels quarts de final de la lliga. El conjunt de Cesc Fernández ha remuntat un 4-1 que semblava definitiu i ha conduït el partit a la pròrroga, però un gol de rebot de falta directa d'Àlex Rodríguez, autor de quatre anotacions, provocarà que els arlequinats encarin el duel de dissabte vinent a Les Comes com una final amb l'obligació de guanyar-la.

El partit ha començat molt bé per als anoiencs, quan Uri Llenas ha desviat un xut de Marimon i ha batut Serra. Però llavors ha començat el festival d'Àlex Rodríguez, que ha avançat el seu equip, primer amb un xut en transició, i després en el rebot de Guillem Torrents en una falta directa. A la represa, el mateix Rodríguez ha anotat el tercer i després ha assistit Dava Torres perquè aquest fes un 4-1 que ja semblava fatal. Però l'Igualada no s'ha rendit. Mats Zilken ha marcat de xut creuat i ha posat nerviosa la banqueta local. El tècnic, Juan Copa, ha rebut una blava i l'equip visitant ha jugat amb superioritat, però ha esta quan el Liceo ja havia recuperat el cinquè jugador que, primer Marimon, i després Riba, desviant una rematada de Zilken, han conduït el partit a la pròrroga. En el temps afegit podia passar qualsevol cosa, i ha passat la segona falta directa contra l'Igualada. Com en la primera, Torrents ha desviat el xut d'Àlex Rodríguez però no ha pogut fer res amb el rebot. Els intents d'empatar fins al final, amb cinc jugadors en pista i amb Yeste expulsat per moure la porteria i tot, no han estat exitosos. DEPORTIVO LICEO: Martí Serra, Bruno di Benedetto, César Carballeira, Dava Torres, Àlex Rodríguez -cinc inicial- Lluís Ricart, Pol Manrubia, Fran Torres, Fabrizio Cioccale IGUALADA RIGAT: Guillem Torrents, Uri Llenas, Tety Vives, Marc Carol, Aleix Marimon -cinc inicial- Nil Cervera, Gerard Riba, Bernat Yeste i Mats Zilken ÀRBITRES: Díaz i Cantos GOLS: 0-1 Llenas min 4, 1-1 Àlex Rodríguez min 10, 2-1 Àlex Rodríguez min 19, 3-1 Àlex Rodríguez min 30, 4-1 Dava Torres min 40, 4-2 Zilken min 43, 4-3 Marimon min 46, 4-4 Riba min 47, 5-4 Àlex Rodríguez min 55