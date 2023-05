El Manresa CBF no ha pogut aprofitar el paper d'amfitrió i ha quedat eliminat en la primera semifinal de la final four de la Copa Catalunya femenina que té el Nou Congost com a escenari (58-65). Les jugadores de Gerard Barbé guanyaven per set punts (51-44) a poc més de set minuts per al final, però no han superat el reguitzell de triples finals d'un Tordera que ha estat més sencer en els darrers minuts i s'ha endut un merescut triomf. El partidàs de Paula Gili, autora de 28 punts, no ha estat suficient aquest cop.

Tot i que al Manresa CBF li convenia un ritme més lent, segurament la voluntat d'agradar ha precipitat un primer quart d'anades i tornades que beneficiava més el conjunt visitant. Les locals s'han encomanat a l'encert de Paula Gili, autora dels cinc primers punts del seu equip, i a cinc més de Clàudia Gener, amb dos triples cadascuna, per situar-se amb un 9-7 favorable. L'entrada de la segona unitat manresana ha propiciat més intensitat defensiva, tot i que la igualtat s'ha mantingut, fins i tot amb algun avantatge del Tordera (9-10) i la victòria local al final del primer període (15-12) ha vingut derivada per un triple espectacular de Jana Garcia amb només set dècimes de possessió. El segon període ha arrencat amb la màxima diferència per a les locals (21-17), amb el dotzè punt de Paula Gili. Però ha despertat la pivot visitant Kendall Martin, que ha capitanejat un parcial de 0-8 finalitzat amb un triple de Marina Serra que ha obligat Gerard Barbé a demanar temps mort amb un perillós 21-25. Fins i tot les visitants han posat el 21-27, però una excel·lent reacció, amb triples de Mar Martí i Judit Ortiz, han tornat a capgirar el marcador (29-27). Un altre tir de tres punts, ara de Júlia Soteras, ha estat el que ha permès el Manresa arribar a davant al descans (34-31). Muntanya russa El tercer quart ha començat novament amb alternatives i amb un ensurt, quan la visitant Thais Morales ha rebut una falta de Clàudia Gener i ha picat amb la cara a terra en caure. El partit ha estat aturat gairebé cinc minuts amb 38-35 i aquest fet ha semblat descentrar les locals, que han encaixat un parcial de 0-6 en contra. Calia arrapar-se al partit com fos, i la defensa i els punts de Paula Gili han estat un salvavides fins a un triple de Mar Martí (43-44) que ho obria tot. Després nervis, tècnica a la banqueta local i el marcador que s'ha mantingut abans de la batalla final. El vintè punt de Gili ha donat tres punts de renda a les amfitriones a l'inici de l'últim quart i ho ha reblat un gran triple a la mitja volta de Judit Ortiz per donar la màxima diferència al Manresa (50-44, a 7.38). Fins i tot s'ha ampliat a set punts, amb un tir lliure de Gili. Però el Tordera no estava mort, i entre una antiesportiva i, sobretot, dos triples seguits de Serra (51-53, a 3.50), ha capgirat el resultat. El tècnic local ha posat una zona 2-3 en defensa, però Ibern l'ha trencada amb el tercer tir de tres seguit (53-56) enmig d'un gran ambient. A més, un 2+1 de Ferreiro ha fet molt mal en un moment en què només els punts de Gili mantenien a les locals (55-59). Ella mateixa ha anotat i el Manresa ha recuperat la bola en un fora de banda controvertit a dos minuts per al final (57-59). Mar Martí ha errat un triple i després ha comès falta sobre Ibern, que ha anotat només un tir lliure a 1.11. Clàudia Gener n'ha errat dos i Gili ha capturat un gran rebot ofensiu, però només ha tret un punt de l'acció (58-60, a 53 segons). En la següent acció, la jugadora del final del partit, Ibern, ha anotat en una gran penetració i només ha deixat 33 segons a les locals (58-62). El Manresa necessitava dues anotacions, però Mar Martí ha errat el seu triple i han passat molts segons fins que les locals han aturat el cronòmetre. Ja només en faltaven deu. Ulrich ha anotat un tir lliure (58-63) i el triple desesperat de les manresanes ja no ha entrat. Tocarà recuperar-se i afrontar diumenge un tercer lloc que ja no dona cap premi. MANRESA CBF: Sira Beltran, Gener 8, Martí 8, Gili 28, Sall -cinc inicial- Ortiz 6, Jana Garcia 5, Caro i Soteras 3. Sense jugar, Junyent, Núria Beltran i Gras CEEB TORDERA UNIGIRONA: Carbó 8, Serra 15, Morales 4, Juvanteny 1, Martin 9 -cinc inicial- Ferreiro 3, Ulrich 8, Ribas 2, Espígol 2 i Ibern 15. Sense jugar, Massegur. ÀRBITRES: Joaquim Estrems i Albert Chamorro PARCIALS: 15-12, 34-31 (descans), 43-44, 58-65