L'extraordinària actuació del Centre d'Esports Manresa a la Segona RFEF ha tingut avui al migdia un final de la lliga regular a l'alçada de la resta del curs. L'equip de Ferran Costa, nou a la categoria, ha guanyat el CD Ebro, de Saragossa, per 1-2 i ha pujat a la quarta plaça del grup 3. Aquest dilluns, els blanc-i-vermells sabran quin serà el seu rival en la primera de les dues eliminatòries d'ascens a la Primera RFEF: en el sorteig que tindrà lloc a les 12 h a la Ciudad del Futbol de Las Rozas, seu de la federació espanyola, el Manresa s'emparellarà amb el Valladolid B, el Tarazona, el Granada B o bé el Navalcarnero, els quatre equips classificats en tercera posició en els altres grups de la categoria.

Els manresans s'han avançat per 0-1 amb un gol de Noah en el minut 22. El davanter ha pres la pilota al defensa i batut el porter local per sota les cames. L'equip ha continuat oferint una bona imatge i en el minut 38 Pelegrín ha marcat el 0-2 en aprofitar un refús del porter. En el 84, Eder ha recollit una pilota que havia quedat sense amo a l'àrea manresana per fer l'1-2. D'aquesta manera, la visita al camp del barri de La Almozara s'ha saldat pel Manresa amb un nou triomf, el catorzè en 34 jornades, que li val escalar fins a la quarta plaça.

El CD Teruel puja a Primera RFEF com a campió del grup, la mateixa recompensa dels líders dels altres quatre grups de la categoria: CD Arenteiro, Sestao River, Antequera CF i UD Melilla. Del 2n al 5è de cada grup, afronten una fase d'ascens amb dues eliminatòries a anada i tornada, amb el primer partit sempre en el camp de l'equip amb pitjor resultat a la lliga. En el grup 3r, els altres equips que jugaran la fase són Peña Deportiva, València Mestalla i Espanyol B, que en aquesta última jornada ha perdut amb el Lleida per 0-2.