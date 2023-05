El Joanenc va fer un gran partit i, amb una bona defensa a la segona meitat, van aconseguir els tres punts contra el Castellar (1-0). Els de Sant Joan són segons pel coeficient, a l'espera de concloure el partit contra el Puig-reig, que es va suspendre per la pluja la setmana passada. En tot cas, té molt a prop la possibilitat de l'ascens, ja que tant el Puig-reig com el Ripollet ja tenen pràcticament impossible avançar a l'equip de Marc Viladrich en les tres jornades que resten, on tenen encara tres partits de gran nivell.

Els locals van sortir lleugerament millor i van dominar la pilota en els primers compassos davant un Castellar que lluitava i es defensava, i feia mal a les transicions i al contraatac. El Joanenc, però, també va gaudir d'ocasions de molt perill per avançar-se i, al minut 23 de joc, una recuperació en camp contrari va servir per fer una transició ràpida, Alfred va encarar el porter vallesà i el va batre per marcar l'únic gol del matx. Durant la resta de la primera part, el guió es va mantenir i ambdós equips van gaudir d'ocasions per anotar.

Al segon temps, una substitució i els canvis tàctics introduïts pel tècnic del Castellar van fer girar el partit, i els visitants van passar a dominar la possessió de la pilota. El Joanenc, però, va fer valdre la seva gran solidesa defensiva per mantenir la porteria de Baquero a zero, i també van tenir ocasions al contraatac que podrien haver sentenciat el matx, però que no es van materialitzar.

Als minuts finals, el setge vallesà es va intensificar, però la bona defensa local, combinada amb l'expulsió del visitant Víctor Moreno per dues grogues consecutives, ambdues per protestar, van permetre al Joanenc endur-se tres punts vitals per la promoció d'ascens.