L'equip de l'Avinent Manresa integrat per Meritxell Soler, Mireia Guarner i Mercè Guerra ha assolit el segon lloc del podi en el Campionat d'Espanya de mitja marató, la 32a edició del qual s'ha celebrat avui pels carrers de Santander. Soler, que disputarà la marató del Mundial de Budapest a finals d'agost, ha estat cinquena i no ha pogut revalidar el títol assolit l'any passat a Paterna (València), però ha estat novament entre les millors i ha liderat l'excel·lent actuació del trio bagenc, amb Guarner en la 8a posició i Guerra en la 26a.

La medalla d'or ha penjat del coll de l'extremenya Laura Luengo (Running Pinto), que s'ha mostrat superior a les seves rivals, tot i tenir dolors estomacals en els darrers quatre quilòmetres, i ha entrat a meta amb 1.11.12, 14a millor marca espanyola de tots els temps. Laura Méndez (Asics), amb 1.11.58, i Fátima Ouhaddou (ADA Calvià), amb 1.12.17, han ocupat les altres dues places d'un podi del que n'han quedat fora per poc Lídia Campo (HOKA), quarta amb 1.12.23, i la santjoanenca Meritxell Soler (Avinent Manresa), cinquena amb 1.12.42.

La fondista bagenca va ser campiona el curs passat amb un registre de 1.12.13, i té un millor temps de 1.10.36, fet el 2022 a Sevilla, que és el sisè més ràpid de tots els temps a nivell estatal. Avui, Soler ha sortit a defensar el títol però no s'ha trobat massa bé ja des de l'inici i no ha pogut plantar cara a Luengo. La corredora de l'Avinent està dins del període inicial de la preparació per al gran objectiu de la temporada, la prova de la marató dels Campionats del Món d'atletisme, que tindran lloc el proper mes d'agost a Budapest.

Tot i que, òbviament, encara està lluny del seu pic de forma, Soler ha assolit un valuós cinquè lloc en la lluita per les medalles per equips. La tortosina Mireia Guarner, que enguany ha fet un salt de qualitat (1.13.13 en la mitja i 2.38.35 en la marató de Londres), ha acabat en la vuitena posició, amb 1.14.56, mentre que la vilanovina Mercè Guerra, especialista en obstacles, ha fet la 26a amb 1.23.22.

El Running Pinto de Laura Luengo, Lucía Morales (13a) i Tamara Pérez (14a) ha estat campió, amb un registre global de 3.47.57, mentre que l'Avinent ha quedat segon amb 3.51.00, i el Bilbao Atletismo, campió en les quatre anteriors edicions, ha fet tercer, amb 3.58.27 gràcies a Azucena Díaz (12a), Gema Martín (15a) i Miren Aspiazu (20a).

En la categoria masculina, Yago Rojo (Atletismo Noves) s'ha proclamat campió estatal, amb 1.03.16. El marroquí Abderrahmane Aferdi s'ha imposat en la cursa amb 1.01.28, però no comptava per al campionat estatal. Abel Casalí, de l'Avinent Manresa, ha finalitzat 28è, amb 1.07.37.