Un altre gol salvador d'Irina Uribe va servir dissabte el Levante Las Planas per derrotar la Reial Societat per 1-0 i assegurar, així, la continuïtat a la Lliga F. Les de Sant Joan Despí van pujar el curs passat a la màxima categoria i tornaran a ser la campanya vinent en l'elit, una fita que ha arribat en la penúltima jornada del campionat. En l'esquadra dirigida per Ferran Cabello van ser titulars, un cop més, la defensa Júlia Mora, de Sant Vicenç de Castellet, i la migcampista Laura Martínez, de Vilanova del Camí, que va sortir del camp al minut 71.

El Levante Las Planas ja va fer un pas de gegant en la jornada anterior gràcies a la victòria per 0-1 al camp de l'erràtic Atlètic de Madrid. Uribe va marcar aquell dia i ho va tornar a fer dissabte, certificant així la permanència de l'equip, que en la darrera jornada jugarà un partit a Huelva transcendental per les locals. L'Alhama i l'Alabès són cuers amb 20 punts, i Vila-real i Sporting Huelva estan per sobre amb 22. En la jornada final, els cuers juguen entre ells a Vitòria i el Vila-real visita l'Athletic Club. La jornada d'aquest cap de setmana també ha estat beneficiosa per al Betis, que ha assolit la permanència en empatar a casa amb l'Alabès. El Barça de la sesrovirenca Jana Fernández va jugar el darrer partit al seu estadi contra l'Athletic i va vèncer per 3-0, amb gols de Graham, Paredes i Salma a la segona part. Abans de la final d'Eindhoven, només els queda el desplaçament al camp del Madrid CFF. El Llevant de la fruitosenca Paula Fernández i la monistrolenca Núria Mendoza, ja amb la plaça europea assegurada, ha perdut avui a Valdebebas amb el Real Madrid per 3-2. Dos gols d'Alba Redondo han avançat les valencianes, peròToletti i Weir, en dues ocasions, han capgirat el marcador.