El Nou Bàsquet Olesa va acomiadar la temporada a casa amb una derrota per 56-69, davant de l'IPSI. Els del Baix Llobregat nord es van veure superats físicament i moral, davant d'un jove equip amb una trajectòria molt positiva dins del grup 2 de Copa Catalunya. La derrota, manté els olesans en segona posició, però els obliga a imposar-se la setmana vinent a la pista del Vedruna Gràcia per a certificar la plaça a la fase regular.

Els del Baix Llobregat nord es van veure dominats, gairebé des de l'inici, pels barcelonins. Tot i no posar-se en cap moment per davant en el marcador, els locals van continuar remant per a eixugar el desavantatge. Però els repetits esforços olesans no van resultar fructífers, tot i que sempre es mantenien en un marge del voltant de deu punts. Davant d'un final que es preveia igualat, els visitants van fer gala de la seva joventut, i van etzibar un parcial de 0-9 que els va certificar el triomf.

Tot i la derrota, l'Olesa s'assegura una plaça a la final 8, tot i que possiblement amb camp en contra. Una eliminatòria a partit únic que els podria donar els bitllets per disputar la final a 4.