El Manresa CBF ha fet passar com ha pogut la decepció d'haver perdut la semifinal de dissabte i ha vençut el WeColors AB Premià per 39-44 en un partit per la tercera posició que no comportava cap premi addicional. La ressaca de les respectives derrotes del dia anterior ha propiciat que costés molt d'arrencar per les dues bandes i que el partit no hagi tingut gaire anotació.

La defensa zonal que ha practicat el conjunt maresmenc al principi ha sorprès el Manresa en els primers minuts, ja que s'havien d'ocupar posicions ofensives no habituals. La falta d'encert brutal de tots dos equips ha estat absolut, amb un 19-15 a la mitja part, i un 7-5 de parcial, que demostra que la tensió del partit no era l'adequada. En el descans, el Manresa s'ha confabulat per intentar acabar una bona temporada de la millor manera davant de l'afició i, tot i que els primers minuts del tercer quart no han estat gaire energètics, però les bagenques han trobat un parell de triples, mitjançant Núria Beltran i Mar Martí, que han permès assolir una diferència mínima que s'ha mantingut durant tot el tercer quart. Al final del partit, les locals han pogut marxar de deu punts i han viscut un tram final prou tranquil per assegurar la victòria per finalitzar la temporada amb millor cara que la del primer partit. El Tordera s'emporta el títol En la final, disputada a continuació, el CEEB Tordera Unigirona ha donat una relativa sorpresa i s'ha endut el títol en superar per 47-56 el campió de la fase regular, el Camping Bianya Roser. Tots dos jugaran les eliminatòries per pujar a Lliga Femenina 2. Kendall Martin i Mar Ibern, amb 10 punts, han esta les màximes anotades i han sufocat els 18 d'Inés Perezpayá.