Pedro Martínez ha fet una piulada aquest matí amb un refrany molt català: "Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix el llit". Anava referit a que el Baxi encara no estava salvat perquè els resultats dels rivals durant tota la setmana no l'estaven afavorint. Però sabia que depenia d'ell i un triomf a Lugo certificava al permanència. Ha trigat i ha arribat en un partit dur i ple d'alternatives, però ha estat un cop de dits de Devin Robinson, l'home que va ajudar a canviar-ho tot des de la seva arribada el desembre, el que ha certificat la salvació. El llit està fet. Toca celebrar-ho.

Pel que fa al partit, tot i el bàsquet inicial de Dani Pérez, el Baxi ha tingut problemes defensius a l'inici, primer per tapar el tir exterior del Breogán, amb cinc punts des de la mateixa posició lateral de Hollatz i Tanaskovic, i després amb les penetracions. El base alemany anotava i generava i els gallecs s'han posat amb un 11-7 favorable, amb algunes pèrdues bagenques en atac i poca fluïdesa.

El Baxi ha pogut capgirar el resultat, amb un bàsquet de Jou i un triple de Robinson (11-12), però els canvis no l'han beneficiat. Una antiesportiva de Badio ha estat el preludi d'un parcial de 6-0 per als locals, trencat per un triple de Vaulet (17-15). El joc era trepidant i sense especulacions per les dues bandes, tot i que, de vegades, un xic caòtic. Lukovic feia mal a la zona, però en uns últims segons extraordinaris de Harding, autor de cinc punts seguits, el Baxi ha pogut marxar al primer descans amb tres punts d'avantatge (19-22).

Parcial devastador en contra

Eren els millors minuts dels manresans, molt concentrats, i un parcial de 0-7, amb triple de Jou i mat al vol de Vaulet inclosos, han suposat la màxima distància visitant (19-29). Però l'equip de Lugo ha reaccionat intensificant la defensa, recuperant algunes boles i anotant tres cops seguits, l'últim en un triple obert de Nenadic, que ha comprimit el resultat (26-29). Pedro Martínez ha aturat el partit per refrescar conceptes, però un triple de Momirov i una contra de Hollatz han tancat un parcial feridor de 12-0 (31-29).

Geben l'ha trencat, però el Breogán havia recuperat el ritme de l'inici i el segon tir de tres del serbi i una contra de Nenadic han establert el 36-31. L'ofensiva manresana havia quedat encallada i una altra cistella, ara de Happ (38-31, 19-2 de parcial) ha fet tornar a demanar temps al tècnic barceloní. Badio, amb un triple, i un cop de dits d'Olumuyiwa, han parat el temporal, però un rebot ofensiu en l'última jugada ha permès Happ ficar un bàsquet que donava sis punts de renda als locals en el descans (42-36).

La represa ha estat més controlada i això ha semblat beneficiar el Baxi. Un bon Dani Pérez i una defensa més efectiva han guiat l'equip a l'empat a 44. El ritme era baix i els dos equips s'intercanviaven avantatges amb un Breogán que feia mal carregant el rebot ofensiu. Una bona notícia ha estat la tercera falta de Hollatz qui, a més, s'ha fet mal amb 48-47.

El partit s'ha convertit en aquests minuts en un duel de 2+1 entre Happ i Geben, que mantenien la igualtat en el marcador, ara a 53 i després a 55, amb bones accions del lituà. Ha estat un ex Sergi Garcia, qui ha capitalitzat bons moments locals i un avantatge de quatre punts (61-57). Per sort, un altre Garcia, Dani, ha deixat només dos punts de dèficit abans del darrer descans amb una gran safata.

I el darrer quart ha arrencat fort, amb una esmaixada de Badio en un contraatac i un tap de Dani García en un triple. Ell mateix ha neutralitzat un triple de Momirov des de la distància, però el Baxi ha sortit perdent d'uns segons d'anades i vingudes que han obligat a parar el ritme a Pedro Martínez (70-64, a 6.54). En la tornada, Dani García ha perdut una bola que ha permès Happ donar vuit punts als seus, però el mateix base mataroní ho ha esmenat amb el seu segon triple gairebé seguit (72-67). A més, una antiesportiva ha permès a Harding retallar més amb dos tirs lliures.

Però costava d'acabar de tancar el forat. Geben tornava a fer mal a la zona i posava el seu equip a dos punts amb dos tirs lliures (74-72). El rebot ofensiu donava vida, com un de Vaulet, però Steinbergs fallava un triple que hauria avançat els seus a poc més de dos minuts per al final. De tota manera, el Baxi ha fet bones faltes quan tocaven i Badio ha trobat un 2+1 molt meritori. El senegalès ha fallat el tir lliure, però no ho ha fet amb una safata Dani Pérez a poc més d'un minut (76-78). El Breogán anava collat, però Hollatz ha tret qualitat i ha anotat de tres de manera molt forçada a 34 segons. En l'acció posterior, Geben ha errat un mat al vol forçat i Dani Pérez ha aturat el partit a 23,8 segons amb una falta a Happ en què s'ha fet mal. El Breogán encara no estava en bonus i Jou ha comès una falta protestada a Bamforth. L'americà els ha anotat (81-78, a 23 segons). Badio ha anotat ràpidament i Robinson ha fet falta sobre Momirov vojant l'antiesportiva. El serbi, que s'havia mostrat molt segur, ha errat els tirs lliures. Badio ha pres la responsabilitat, però ha errat un tir des de l'ampolla. Llavors, el cop de dit de Robinson a 2,5 segons ha representat el bàsquet i una falta de Nenadic. El nord-americà ha llançat el tir lliure molt bombejat per fallar-lo i anar al rebot que ell mateix ha capturat segellant la permanència, un any més, del Manresa a l'elit.