Manresa acollirà aquest dissabte, 20 de maig, la segona edició de la Cursa Adaptada, que organitzen la Fundació Ampans i l'Ajuntament de Manresa. Enguany, la prova, adreçada a infants i joves amb diversitat funcional, tindrà de convidats i ambaixadors l’actor i monologuista Marc Buxaderas i l’atleta d’origen sirià Adnan Almousa, que seran a la cursa i participaran de l’acte i de l’entrega de medalles als participants.

Segons els organitzadors, l’objectiu d’aquesta iniciativa és "promoure la inclusió i l’esport adaptat, així com avançar cap a la igualtat d’oportunitats de participació en l’oferta d’activitats esportives i d’oci a la ciutat". Tindrà lloc 10 h a 13 h, a l'Avinguda Universitària de Manresa.

En aquesta edició, Ampans ha treballat reballa conjuntament amb la comunitat educativa del territori. Destaquen els alumnes de Màrqueting i publicitat de l’Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet, que han creat el lema d’aquest any “Actitud sense límits, diversió sense fi”. El grup d’estudiants dona suport a la fundació en l’organització i difusió, compartint valors i missatge. També ells han estat els impulsors de cercar els ambaixadors de la cursa.

A més, aquesta cursa tindrà la implicació activa d’UManresa-FUB: l’espai FUB4 actuarà d’escenari, i la comunitat d’UEducació formarà part de les activitats ofertes.

El Centre de Recursos TEA i la Fundació ‘La Caixa’ també la faran possible, per segon any consecutiu. CRTEA participarà de l’esdeveniment, mentre Fundació ‘La Caixa’ hi dona suport, com a entitat arrelada i compromesa amb la inclusió social de col·lectius en situació de vulnerabilitat.

L’any passat, en la seva primera edició, més de 60 infants i joves van participar a la primera Cursa Adaptada de Manresa.

Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a través d’aquest enllaç: https://forms.gle/A3VjSrYHhoEavjRb6