Més de 2.000 persones s'han aplegat aquesta nit a Canaletes per celebrar la 27a Lliga del FC Barcelona, segons xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB). Els blaugrana han aconseguit el títol després d'imposar-se a l'Espanyol per 2 a 4 a l'estadi de Cornellà-El Prat amb gols de Lewandowski (2), Balde i Koundé. A falta de quatre jornades, el Barça ja és matemàticament campió amb 85 punts i 14 d'avantatge sobre el segon classificat, el Reial Madrid (71 punts). Amb el xiulet final, els aficionats culers s'han desplaçat ràpidament fins a les Rambles com mana la tradició per celebrar un títol que es resistia des de la temporada 2018-2019.

El Barça de Xavi Hernández ha estat l'equip més regular de la competició domèstica amb un balanç excel·lent de 27 victòries, 4 empats i només 3 derrotes, i un global de 64 gols a favor i 13 en contra. El FC Barcelona té previst fer aquest dilluns una rua de celebració pels carrers de la capital catalana. Serà conjunta dels equips masculí i femení (tots dos campions de Lliga) i partir de les sis de la tarda, amb sortida del Camp Nou i arribada a l'Arc de Triomf. Hora i recorregut de la rua del Barça La rua del Barça recorrerà aquest dilluns diversos carrers del centre de Barcelona per celebrar la victòria de les seccions masculina i femenina a la Lliga. La comitiva es prepararà i sortirà a les 18:00 h del Camp Nou i seguirà el recorregut pel carrer d’Arístides Maillol, la Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Pelai, Plaça Catalunya, Fontanella, Plaça Urquinaona, Trafalgar, Passeig de Sant, finalitzant a l’Arc de Triomf. La longitud del recorregut serà d’aproximadament 6,8 quilòmetres i està previst que acabi a les 21.00 h. Durant la rua, la Guàrdia Urbana acompanyarà la comitiva del FC Barcelona per facilitar-ne la mobilitat, i juntament amb els Mossos d´Esquadra, garantirà la seguretat de l'esdeveniment. Alhora, els agents del cos de policia barceloní realitzaran els talls de trànsit corresponents a mesura que es vagi realitzant l’itinerari i efectuaran els desviaments necessaris. El transport públic es reforçarà amb més personal a les estacions situades al llarg del recorregut de la rua per tal que es puguin adoptar mesures de control d’accés i de regulació de fluxos de persones.