El sorteig de la primera eliminatòria de les fases d'ascens a la Primera Divisió RFEF que s'ha desenvolupat aquest migdia a la Ciutat Esportiva de Las Rozas ha determinat que l'oponent del Centre d'Esports Manresa sigui el madrileny Club Deportivo Artístico Navalcarnero, el tercer classificat del grup 5è de la Segona Divisió RFEF.

El partit d'anada es jugarà a la capital del Bages el proper cap de setmana. La data i l'horari es coneixeran quan se sàpiga si fructifiquen les negociacions entre la junta directiva del conjunt blanc-i-vermell amb els operadors televisius interessats en la seva retransmissió. Si finalment l'enfrontament no es televisa, serà retransmès per la plataforma WebDirecto. A hores d'ara, el més problable és que el duel es jugui el diumenge, 21 de maig del 2023, a les 12 hores. El partit de tornada es disputarà al Miunicipal Mariano González de la població madrilenya el dissabte, 27 de maig del 2023, a partir de les 18.30 hores. El CE Manresa preveu preparar una expedició per tal que tots els aficionats blanc-i-vermells que ho desitgin hi puguin assistir en directe.

L'equip representatiu d'aquesta ciutat del sud de la Comunitat Autònoma de Madrid de 31.379 habitants s'ha consolidat els últims exercicis, primer, a la Segona Divisió B i, després, a la Segona Divisió RFEF. Així doncs, després de dues estades efímeres a la desapareguda tercera categoria estatal (temporada 2004-05 i 2008-09), els madrilenys van recuperar el seu lloc a la Segona Divisió B el curs esportiu 2017-18 i van signar la sisena posició final. D'aleshores ençà, el CDA Navalcarnero ha ofert unes prestacions similars temporada rere temporada amb un projecte estable liderat pel seu actual director esportiu, Alberto Lozano. L'exercici passat, el CDA Navalcarnero va aconseguir el tercer lloc al grup 1r de la Segona Divisió RFEF i va jugar la primera eliminatòria de les fases d'ascens, en la qual va eliminar-lo l'AD Ceuta. Enguany, els madrilenys han certificat la tercera posició al grup 5è.

El conjunt madrileny no té a la seva plantilla jugadors coneguts després de la marxa a Finlàndia del davanter Juan Esnáider Ruiz, fill de Juan Eduardo Esnáider (exjugador del Reial Madrid CF, Reial Saragossa, Atlètic de Madrid i RCD Espanyol, entre d'altres). El seu futbolista més reputat és el davanter Ian González, format a cavall dels planters del Reial Madrid CF, Atlètic de Madrid i Getafe CF i exjugador del CE Sabadell. Aquesta és la primera temporada d'Ian González al CDA Navalcarnero, després de jugar quatre anys a la Primera Divisió de Mèxic (Atlético de San Luis, Club Nexaca i Deportivo Toluca).

Una de les singularitats de l'eliminatòria entre el CE Manresa i el CDA Navalcarmero és l'extrema joventut dels seus entrenadors. El tècnic del CE Manresa, Ferran Costa, de 28 anys, va néixer a Castelldefels el dissabte, 01 d'octubre del 1994 i l'entrenador del CDA Navalcarnero, Pablo Álvarez Ugarte, a Madrid, dos mesos i mig abans, concretament el divendres, 15 de juliol.

Els enfrontaments d'aquesta primera eliminatòria de les fases d'ascens a la Primera Divisió RFEF són els següents:

RCD Espanyol B-Atlètic de Madrid B

Gimnàstica Segoviana CF-RC Recreativo de Huelva

UCAM Múrcia-SCR Peña Deportiva

Zamora CF-Deportivo Alabès B

SD Gernika-Real Avilés CF

SD Compostel·la-SD Tarazona

Utebo CF-Club Recreativo Granada

CE Manresa-CDA Navalcarnero

CP Cacereño-València Mestalla

Club Atlético Sanluqueño-Real Valladolid Promesas