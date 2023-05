La notable trajectòria del FC Pirinaica durant el curs esportiu de l’estrena dels manresans a la Primera Catalana convidava a pensar que la consecució de la permanència era un repte assumible. Ahir, els vermells es van imposar a l’EE Guineueta (1 a 0) i van segellar la seva continuïtat a la màxima categoria en la qual ha militat mai el conjunt representatiu del barri de Mion Puigberenguer, matemàticament. L’equilibri va presidir la primera meitat del partit que va enfrontar el FC Pirinaica i el conjunt barceloní. Els vermells van generar algunes accions de perill per les bandes i al contracop, però els va faltar precisió a l’hora d’executar l’última passada. Els amfitrions van intensificar el seu anhel ofensiu a la represa i Felipe Guerrero Pipe va culminar una incursió per la banda dreta amb una enverinada centrada que Óscar Uroz va rematar a gol de forma inapel·lable (min 69). La lògica reacció de l’EE Guineueta va permetre constatar les limitacions ofensives d’una formació que va presentar el joc directe com el seu únic recurs en atac. En contraposició, el FC Pirinaica va tenir dues ocasions per ampliar el seu avantatge: una enverinada canonada llunyana de Marc Díaz i una intencionada centrada d’Óscar Uroz a la qual no va poder arribar el mitja punta sallentí.