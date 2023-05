El director esportiu del FC Barcelona, Jordi Cruyff, no renovarà el contracte amb l'entitat blaugrana i marxarà a final d'aquesta temporada, segons ha informat aquest dimarts el club català. Així ho ha comunicat aquest matí al president del Barça, Joan Laporta, en una trobada en què Cruyff li ha justificat la seva decisió de no seguir pel seu desig de tornar a les banquetes i iniciar una nova etapa com a entrenador.

Després d'una dilatada singladura com a director esportiu i entrenador de diferents equips, Jordi Cruyff es va desvincular com a tècnic del Shenzhen FC de la lliga de la Xina per sumar-se al projecte del Barcelona, on va recalar l'1 de setembre del 2021. Jordi Cruyff es desvincularà del Club el 30 de juny — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 16 de mayo de 2023 Jordi havia esdevingut una peça important de l'àrea esportiva del primer equip, com a mà dreta del director de futbol, Mateu Alemany, que també es desvincularà del Barcelona aquest estiu després d'acceptar una oferta de l'Aston Villa, i home de confiança del tècnic, Xavi Hernández. El club, que aviat podria tancar la incorporació de l'exfutbolista blaugrana Anderson Luis de Souza 'Deco' com a nou director esportiu, "agredeix a Jordi Cruyff la seva important aportació com a integrant de la Comissió Esportiva, i li desitja molta sort en el seu nou camí professional".