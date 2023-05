Entomar i assolir desafiaments de gran magnitud ha esdevingut un hàbit per al Vilanova del Camí CF, aquest curs esportiu. Els vilanovins van aconseguir, dissabte, el títol de lliga al grup 12è de la Tercera Catalana i van segellar el tercer ascens de categoria des de la revitalització de l’entitat, ara fa sis exercicis. La propera temporada jugaran a Segona.

Després d’ampliar fins a onze el rècord de deu triomfs consecutius establert l’exercici passat, així com de convertir-se en l’únic equip de la província de Barcelona de la seva categoria i de totes les superiors que va finalitzar invicte la primera volta de la competició, amb un balanç de quinze victòries i dos empats, els blanc-i-vermells van determinar aprofitar la primera oportunitat que tenien per proclamar-se campions.

Aquest repte implicava vèncer al terreny de joc del CD Ribes, una formació que acumulava vint jornades sense conèixer la derrota (catorze victòries i sis empats). No endebades, el conjunt representatiu de Sant Pere de Ribes va ser un dels dos equips que va igualar amb els vilanovins durant la primera volta (1 a 1). Romans Carrillo, el tècnic del Vilanova del Camí CF, detalla que «vam afrontar el partit com una final. Després de sotmetre el segon classificat, el CE Olivella, en un partit èpic que vam haver de jugar en inferioritat numèrica des del minut 53, gràcies a un golàs de Samuel Pérez des del centre del camp en el darrer minut, sentíem la necessitat de sentenciar la lliga». Dit i fet. Quatre jornades abans del final de la competició, el Vilanova del Camí CF va assaltar el feu del CD Ribes (0 a 1). Romans Carrillo relata que «el davanter Kenneth Cosano va culminar una incursió com a interior dret amb un servei a l’àrea de penal que va habilitar Oussama Qamboua per superar el porter local amb una vaselina armada amb l’esperó, d’esquena a porteria». Tot just es jugava el minut 35. «La resta de l’enfrontament, els jugadors van defensar l’avantatge amb l’ànima», explicita l’entrenador blanc-i-vermell. El triomf va permetre el Vilanova del Camí CF mantenir els 13 punts de diferència que tenia respecte el CE Olivella (76 per 63) i proclamar-se campió. «Hem guanyat els últims vuit partits que hem jugat. Si ens imposem en els quatre que queden, milloraríem el rècord de victòries seguides que vam establir el novembre passat», planteja el tècnic vilanoví.

La plantilla dirigida per Romans Carrillo la configuren els porters Javier Castro i Antonio Loarte; els defenses Daniel Arroyo (lateral dret), Marc Cuerva (lateral esquerre), Carlos Manzano (central dretà), Cristian Martínez (central dretà), Daniel Muñoz (lateral esquerre), Eugeni Pujol (central o lateral esquerrà), David Rodríguez (central esquerrà), David Rovira (lateral dret) i Daniel Sánchez (lateral dret); els migcampistes Miquel Adrio (mig centre), Ismael Copoví (mig centre), Héctor Longarón (mig centre) i Sergio Segovia (mig centre), i els davanters Zohair Akarraouch (davanter centre), Kenneth Cosano (davanter centre), José Luis Fajardo (extrem dretà), Iván García (mitja punta), Daniel Garrudo (mitja punta), Albert Longarón (mitja punta), Samuel Pérez (davanter centre), Oussama Qamboua (extrem dretà), Marc Rodríguez (extrem dretà), Èrik Segovia (extrem esquerrà) i Èric Trenado (extrem dretà). El cos tècnic del Vilanova del Camí CF el completen Sergi Borrega (segon entrenador), Sergio Carrillo (preparador de porters), Óscar Carrillo (analista), Sergi González (delegat), Albert Carrillo (fisioterapeuta) i Sergi de la Fuente (auxiliar).