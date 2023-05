Tan sols han passat 15 dies des que Mateu Alemany, director de futbol del Barça, va comunicar a Joan Laporta la seva decisió de deixar l’entitat blaugrana el 30 de juny. Però ara, en canvi, ha decidit quedar-se, segons ha revelat el diari ‘Sport’, i així ho ha fet saber al president, que sembla que veu amb bons ulls aquest sobtat canvi de direcció en l’estructura esportiva del club.

En aquella reunió, Alemany va explicar al president blaugrana que desitjava començar una nova etapa professional, però, alhora, segons el comunicat emès pel club, va garantir que «completarà amb l’entitat el mercat d’estiu, tot i que n’hi hagi alguna que es faci l’últim dia». Una compaginació transitòria de dos càrrecs que sembla molt difícil.

Marxa enrere

Una decisió que continuava en ferm fins a aquest matí, quan ha fet marxa enrere i ha proposat a Joan Laporta continuar com a director de futbol al Barça. Ho ha fet hores després que Jordi Cruyff renunciés a renovar com a director esportiu del club, mentre Laporta tenia ja preparat el relleu per a tots dos en la figura de Deco. El Barça, mentrestant, guarda silenci sobre aquest gir radical que s’està vivint en l’estructura esportiva.