Berga tornarà a ser l’epicentre de les curses de muntanya, aquest proper cap de setmana. Dissabte, la capital del Berguedà i el seu entorn natural acolliran tres de les quatre curses que configuren la Berga Trail: la duríssima Ultra Ensija; el Trail de la Figuerassa i el Trail de Queralt. Diumenge, el pla de Corbera serà l’escenari de la Berga Trail Kids, el conjunt de carreres ideades per iniciar els joves aprenents de corredor de curses de muntanya en aquest esport.

Per segon any consecutiu, la Ultra Ensija formarà part del calendari de curses de muntanya impulsat per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) en la modalitat d’ultraresistència. Enguany, però, l’emblemàtica prova berguedana serà la primera cursa puntuable de les dues que configuren l’onzena edició de la Copa Catalana de curses d’ultraresistència per muntanya, enlloc del campionat de Catalunya individual de curses d’ultraresistència per muntanya. El diumenge, 07 d’octubre, l’Ultra Trail Serra de Montsant acollirà aquesta competició. La segona i decisiva cursa de la Copa Catalana 2023 coincidirà amb la disputa de la prestigiosa IX Trepitja Garrotxa Solidària Ultra.

Tal com és habitual, els esportistes que optin per córrer l’Ultra Ensija hauran d’afrontar un recorregut de 60 quilòmetres i 3.413 metres de desnivell positiu. El circuit permet gaudir de la bellesa intrínseca a la Serra de Queralt i als Rasos de Peguera, amb el cim del Pedraforca com a teló de fons. El Trail de la Figuerassa el configura un circuit de 27 quilòmetres i 1.686 metres de desnivell. En essència, el Trail de la Figuerassa facilita la descoberta dels mateixos paisatges per on es desenvolupa la Ultra Ensija, però amb menys dificultat, amb l’excepció de la característica i complicada pujada al mirador de la Figuerassa. Per últim, el Trail de Queralt, ideal per a tots aquells que s’inicien en les curses de muntanya, consta de 14 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell. El seu principal atractiu són les vistes que es poden veure des dels miradors habilitats a l’entorn del santuari.

L’acte de presentació de la Berga Trail es va fer dilluns a la plaça Cim d’Estela de la capital del Berguedà. Abel Garcia, conseller d’Esports del Consell Comarcal del Berguedà; Judit Franch, presidenta de l’Associació Esportiva Mountain Runners, i Isaac Santiago, regidor d’Esports de l’ajuntament de Berga, van ser els responsables de detallar les novetats que presenta l’edició d’enguany de l’emblemàtica prova.

Abel Garcia va afirmar que «la Berga Trail està consolidada i ha arribat al màxim nivell de les curses de muntanya» que s’organitzen arreu del món. Garcia va posar en valor que «el Berguedà és una de les comarques que més esportistes d’alt nivell i més participants aporta a les curses d’aquesta especialitat». Per al conseller, aquest fet és conseqüència «de la feina que hi ha al darrere, sobretot dels clubs i del voluntariat, que s’han preocupat d’eixamplar la base». Per últim, Abel Garcia va explicitar que «les administracions hem de remar al costat d’aquests actors i, a més de pensar en el vessant esportiu, hem de vetllar per tal que la Berga Trail sigui del tot sostenible».