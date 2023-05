Victòria per golejada, segona posició final i ascens a Primera Catalana. L’equip sènior femení del Club Patí Manresa es va imposar, diumenge, al Torrelles CP (4 a 0), en partit corresponent a la 10a i última jornada del grup 1r de la segona fase de la Segona Catalana Femenina, i va aconseguir l’ascens directe a Primera Catalana com a segon classificat (41 punts).

Dissabte, el HC Sant Just no es va presentar a la pista del màxim oponent de les manresanes per assolir la segona posició final, el CH Olot. Aquesta circumstància va atorgar el triomf al conjunt de la capital de la Garrotxa (10 a 0). Atès que la victòria virtual de les olotines superava els set gols de diferència, les jugadores entrenades per Josep Mestres van afrontar el duel dominical amb l’obligació de vèncer. Un doblet de Míriam Rodríguez i les anotacions de Queralt del Águila i Mariona Simón van certificar el necessari triomf del CP Manresa.

Josep Mestres va alinear a les porteres Mònica Ferrer i Marta Vidal, i a les jugadores de pista Maria Bonet, Ariadna Bosch, Eva Cuello, Queralt del Águila, Míriam Rodríguez i Mariona Simón.