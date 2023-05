Primer va ser Mateu Alemany (2 maig); ara ha sigut Jordi Cruyff (16 maig). En tot just dues setmanes, l’estructura esportiva que va dissenyar Joan Laporta per dirigir el seu projecte en el segon mandat ha quedat desmantellada. Alemany era director de futbol. Cruyff, director esportiu, amb Deco a punt de ser nomenat màxim responsable d’aquesta àrea per part del president, que l’ha qualificat com «el nou Txiki» en al·lusió al secretari tècnic que va tenir en tot el seu primer mandat (2003-2010).

Cruyff se’n va el 30 de juny, igual com Alemany, just ara quan s’està dissenyant la planificació de la temporada vinent han emprès el mateix camí. Deixen el club. Alemany se’n va a la Premier, on l’espera l’Aston Villa –encara no s’ha fet oficial l’acord– i Cruyff, sense rumb definit, com ja havia insinuat dissabte Xavi, malgrat que el president li havia ofert un contracte per dos anys, una cosa que ha rebutjat l’executiu.

Va escoltar aquesta oferta, però no el va convèncer. Per això, se’n va. Cruyff se’n va després d’haver estat menys de dos anys en el càrrec. Els dos executius havien construït el projecte que ha portat Xavi a la conquesta de la Lliga. Alemany se’n va anar abans d’aconseguir-la matemàticament. Cruyff ho ha fet hores després de compartir la rua amb el tècnic i els jugadors per Barcelona.

Trobada «emotiva» amb Laporta

Ho fa l’executiu hores després que el Barça festegés pels carrers de la ciutat la conquesta de la Lliga. Ho fa Cruyff al comprovar que havia sigut desconnectat del nou nucli de poder perquè no havia participat ni tan sols en les converses entre Laporta i Deco. Ni tampoc en les de Deco amb Xavi. Per això va anunciar el seu adeu aquest mateix matí al president.

Jordi Cruyff se desvinculará del Club el 30 de junio — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 16 de mayo de 2023

«Jordi Cruyff no renovarà el contracte amb l’entitat al final de la temporada actual pel desig d’emprendre nous projectes professionals», ha revelat el club blaugrana en el comunicat oficial amb què s’anunciava la desvinculació definitiva.

«Així l’hi ha comunicat aquest matí al president, Joan Laporta, en una trobada emotiva en què Cruyff li ha argumentat la marxa en la recerca de nous desafiaments després de dues temporades en el Barça», ha admès la directiva.

Laporta volia oferir-li dos anys més a l’executiu, però no ha pogut ni convèncer-lo, tenint en compte, a més, el «pla d’austeritat» que s’imposa el club per rebaixar en 200 milions la massa salarial i poder efectuar els fitxatges que reclama Xavi per donar un nou impuls a l’equip.

Alemany i Cruyff marxen, mentre Laporta («aquí ningú és imprescindible»; va dir al ser preguntat per la marxa dels seus executius, tant en l’àrea econòmica, Giró, Reverter, com esportiva) espera a fer públic el nomenament de Deco com a nou director esportiu. Se’n van tots dos, encara que es queden algunes setmanes. «Jordi Cruyff ha transmès el compromís d’ajudar el club en la transició cap a una nova estructura executiva del futbol, i ha ofert màxima col·laboració en el tancament d’operacions pendents», remarca la nota del Barça.

Very proud of our great achievement!



¡Muy orgulloso de este gran logro!



Molt orgullós d’aquest gran èxit!



Visca el Barça! 🏆💙❤️ pic.twitter.com/0MAsB2zsRU — Jordi Cruyff (@JordiCruyff) 15 de mayo de 2023

Durant el primer mandat, Laporta va tenir un únic secretari tècnic. Era Txiki Begiristain. I va durar del 2003 al 2010. Ara, en tot just dos anys, està a punt de presentar-ne el tercer: Alemany, Jordi Cruyff i Deco.

De moment, els únics que continuen en l’estructura esportiva, a l’espera que es faci oficial la nominació de Deco, són Laporta (president), Rafa Yuste (vicepresident esportiu) i Enric Masip (exjugador d’handbol i persona de màxima confiança del dirigent blaugrana).