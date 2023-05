L'Avinent Manresa va finalitzar en cinquena posició en la suma de les dues jornades del Campionat de Catalunya d'atletisme per clubs, que va viure la seva segona jornada a l'estadi Joan Serrahima de Barcelona. Amb aquest resultat, els bagencs fan la mateixa classificació que la temporada passada. Per la seva banda, el CA Igualada-Petromiralles va fer una sisena posició parcial en aquesta segona cita, però no va poder escapar de la setena i penúltima dels vuit participants, motiu pel qual va acabar perdent la categoria.

D'aquesta manera, en la classificació final la victòria va ser per al FC Barcelona, que va sumar 851,4 punts. El van seguir l'Hospitalet Atletisme (820), el Cornellà Atlètic (788,5), l'AA Catalunya (737,3), l'Avinent Manresa (622,5), l'Aldahra Lleida UA (586,5), el CA Igualada Petromiralles (516,1) i el Barcelona Atletisme (374,7).

Una victòria per a cada equip

D'entre les actuacions individuals del segon dia van sobresortir una victòria per a cadascuna de les nostres formacions. D'aquesta manera, l'equip de 4x400 metres masculins de l'Avinent, format per Biel Cirujeda, Oriol Vergés, Arnau Rovira i David Pérez va guanyar la seva cursa amb un temps de 3.20.90. Per la banda igualadina, triomf en els 800 metres femenins de Carla Bisbal, que va vèncer amb un temps de 2.12.77.

Totes dues formacions també van aconseguir una segona i una tercera posicions. En l'Avinent, Ricard Clemente va ser segon en salt de perxa, amb un salt de 5 metres justos, en un concurs en què el seu company Martí Serra va quedar quart amb 4.70. La tercera plaça va ser per a Ona Bonet en el salt d'alçada, amb un millor intent d'1,71 metres. Pel que fa als igualadins, l'especialista en proves combinades Eloi Santafé va quedar segon en els 400 metres tanques amb 53.78 i Cesc Boix va ser tercer en els 3.000 metres obstacles, amb 9.08.88.

Tot i el descens, els igualadins van marxar de Barcelona amb dos rècords del club. Un va ser per a Elsa Arias en el llançament de martell, en què va enviar l'artefacte a 40 metres i 12 centímetres i va superar els 39.46 de la mateixa atleta de l'abril del 2022. També van superar el millor registre de l'entitat el relleu de 4x100 mixt, format per Mar Buchaca, Aleix Fuchs, Aitor Caldito i Mabintou Camara, que van fer 46.24 i van deixar enrere el 47.07 que hi havia com a rècord.

Pel que fa a d'altres posicions destacades, en l'Avinent hi va haver cinquens llocs de Biel Cirujeda, amb marca personal, i d'Ella Bestué en els respectius 200 metres. Sisens per a Núria Tilló en els 800 i per a l'equp de 4x400 femení format per Queralt Vallbona, Maite Marzo, Núria Tilló i Xènia Pubill; setenes per a David Pérez en 400 tanques, Yassin l'Aziri en 3.000 obstables, amb millor marca personal (9.58.26), Sergi Cabezón en pes i Mar Santanach en martell; i vuitenes de Jan Díaz en llargada, Maite Marzo en 400 tanques i Alba Estévez en disc. Per als igualadins, quarta posició per a Roger Súria i Laia Alonso en 3.000 obstables, de Mar Buchaca en els 200 i d'Oriol Castells en llargada.