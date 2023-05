Pujar 2.180 esglaons, amb 388 metres de desnivell, amb el paisatge de Montserrat de fons i amb la voluntat de recaptar fons per finalitats solidàries. Per cinquè any, la cursa vertical més intensa i exigent de l'estat arriba a una cita esperada per molts i que es pot viure des de diversos àmbits. En el competitiu, els guanyadors de les últimes edicions hi seran presents. En el col·laboratiu, serà la unió de moltes mans per assolir un objectiu comú a través de l'esport.

Uns 200 participants intentaran dissabte, a partir de les nou del matí, pujar el tram que separa l'estació inferior del Funicular de la Santa Cova de la superior del Funicular de Sant Joan en el menor temps possible, alguns, i com a fita ja prou meritòria per ella mateixa, els altres. La prova, ideada pels Bombers de la Generalitat el 2017, compta amb l'ajut en l'organització de l'Obra Social de Sant Joan de Déu i s'emmarca en el projecte Bombers amb causa. El seu objectiu, que rep el suport de moltes altres entitats, és doble. D'una banda, aconseguir fons per finançar projectes de recerca en malalties infantils i programes socials d'atenció a la infància en risc d'exclusió ateses en els diversos centres de Sant Joan de Déu. De l'altra, fomentar la inclusió de persones amb discapacitat a través de l'activitat esportiva.

Diverses maneres de fer-ho

Apadrinats per la periodista Cristina Riba, vinculada a la comarca del Bages, els participants es separaran en quatre categories. En l'open, tant en categoria masculina com femenina, s'intentarà ser el més ràpid a cobrir el trajecte. De moment, ja han confirmat la seva presència els guanyadors de les últimes curses, Joan Freixa, Adrià Duarri i Àngel López. La categoria Bombers és per a aquests professionals que, vestits amb la roba de feina, que no serà ni lleugera, ni còmoda, intentaran arribar al capdamunt. Un total de 57 persones, set d'elles dones, seran en aquesta divisió.

També hi haurà la categoria Inclusiva, amb la participació de deu esportistes, dirigida a persones amb discapacitats físiques, intel·lectuals, auditives o visuals. Destacarà la presència de Maria Petit o del multiesportista amputat Dani Nàfria. Serà el rècord de participants en aquest tipus de cursa. Les persones amb discapacitat visual aniran acompanyades d'un guia vident i units per una barra direccional.

Finalment, la Vertical Montserrat segueix apostant per la categoria solidària "Som un equip" i n'ha augmentat el número d'inscrits, amb un total de 25, el 50% més que l'any passat. Aquesta subdivisió va dirigida a persones, empreses, escoles, clubs esportius i altres organitzacions i aniran representats per dos corredors després d'haver satisfet un repte solidari de 500 euros. D'aquesta manera, la solidaritat també puja de manera vertical cap amunt.

Hi ha una cinquena manera de col·laborar amb la prova, en cas que no s'hi vulgui o pugui participar físicament. S'ha habilitat un dorsal zero que estarà operatiu fins l'endemà de la cursa per tal de fer-hi aportacions. Es pot trobar al lloc web oficial, verticalmontserrat.org. La cursa, a més, es podrà seguir per streaming a través de La Xarxa de Televisions Locals.

L'entrega de dorsals serà entre les vuit del matí i dos quarts d'onze a la plaça de Santa Maria de Montserrat i el lliurament de premis es farà a partir d'un quart d'una del migdia. El primer corredor té prevista la sortida a les nou del matí i els participants han de tenir en compte que, per accedir al punt de sortida, calen uns deu minuts caminant pel camí de la Santa Cova.