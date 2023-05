Vilada serà dissabte el punt de sortida dissabte d'una nova edició de la Ruta de les 30 Paelles, una concentració turística no competitiva per a motos clàssiques d'asfalt de dos i quatre temps impulsada per Pep Rossinyol. La prova l'organitza la secció de motos clàssiques del Clàssic Motor Club del Bages.

El reclam de la matinal, a partir de les nou del matí, serà un itinerari ple de revolts per les carreteres del Berguedà i del Ripolès. La concentració serà a les nou del matí al parc dels gronxadors de Vilada. Després d'esmorzar i de la posada en comú, començarà el trajecte que durà a indrets com Sant Jaume de Frontanyà, Castellar de n'Hug, Ripoll o Les Lloses. Hi haurà diversos pilots de renom com Benjamí Grau, diverses vegades campió d'Espanya amb Derbi i excompany del desaparegut Ángel Nieto.