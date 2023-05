Golejada o eliminació. La falta de contundència defensiva que va mostrar el Covisa Manresa FS durant la segona meitat del partit d’anada de la primera eliminatòria dels play-offs d’ascens va abocar els blanc-i-vermells a encaixar una dolorosa derrota a la pista del FC Cerdanyola (5 a 1) que obliga els jugadors de Borja Burgos a infligir una golejada de la mateixa magnitud al seu oponent per classificar-se per a la segona ronda.

Per tant, aquesta tarda, al pavelló del Pujolet, a partir de les 18 hores, el Covisa Manresa FS afronta el partit més important de la temporada i un dels més transcendents dels últims exercicis. El desafiament és d’una dificultat extrema, però no és inabastable. No endebades, els blanc-i-vermells ja van sotmetre per golejada (7 a 2) el seu oponent en el partit corresponent a la 23a jornada del grup 3r de la Segona Divisió B. Lògicament, doncs, s’espera un ple de gom a gom a les grades del Pujolet. Una victòria per quatre gols de diferència, sigui quin sigui el resultat, atorga l’accés a la segona eliminatòria als manresans per haver assolit una millor classificació que els vallesans al final de la lliga fase regular de la competició.

Borja Burgos, el tècnic del Covisa Manresa FS, detalla que «en el partit d’anada, a la represa, vam perdre fluïdesa en atac i ens va costar generar ocasions. Aquest fet ens va generar frustració i va propiciar que féssim errades en defensa com a conseqüència de caure en el parany de la precipitació». L’entrenador originari de Castellar del Vallès revela que «després del partit, als vestidors, els tècnics vam plantejar als jugadors que remuntar l’eliminatòria era possible. Ja hem guanyat aquesta temporada el FCCerdanyola per cinc gols de diferència!».

Els dos grans eixos de treball de Borja Burgos durant la setmana han estat «recuperar anímicament els jugadors fins constatar que creuen que poden aconseguir la golejada que necessitem» i «idear fórmules que ens permetin ser més incisius en atac encara que el FCCerdanyola opti per parapetar-se en defensa a la seva pròpia pista». «Hem de dotar el joc d’un ritme vertiginós que esdevingui una tortura per als veterans jugadors de l’oponent», conclou Borja Burgos.