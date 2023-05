El primer escratx, el primer podi i, ara, la primera victòria. Tant sols tres mesos després de completar la seva primera participació en una prova a l’Estat amb el vistiplau de la Reial Federació Espanyola d’Automobilisme (RFEA), el jove pilot olostenc Gil Membrado (PCR Sport), de només 15 anys, va aconseguir el seu primer triomf en superar tots els oponents al Ral·lisprint de Nuevo (Osca), prova puntuable per al campionat de l’Aragó de l’especialitat.

El ral·lisprint que té com a epicentre aquesta petita població de la província d’Osca havia de servir a Gil Membrado per aprofundir en el seu aprenentatge en el pilotatge en proves sobre asfalt, un tipus de superfície en la qual debuta. Però el joveníssim pilot d’Olost de Lluçanès es va adaptar amb una facilitat extrema a les característiques del recorregut i, conjuntament amb el seu copilot, Manel Muñoz, es va imposar conduint un Ford Fiesta Rally4, amb un temps de 49 minuts, 24 segons i 06 dècimes. Gil Membrado va assenyalar que «em fa especial il·lusió haver aconseguit el meu primer triomf com a pilot de ral·lis a la mateixa prova que va guanyar el 2016 el meu mentor, Dani Balasch».